У Львові біля лікарні швидкої допомоги побудують перший у місті вертолітний майданчик. Він необхідний для того, щоб мати можливість терміново евакуювати пацієнтів з важкими хворобами. Вартість будівництва становить 20 мільйонів гривень.

Вертолітний майданчик побудують біля реанімаційного та діагностичного відділень лікарні швидкої допомоги. Медзаклад вже оголосив тендер на будівництво на сайті публічних закупівель Prozorro.

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Чому у Львові будуватимуть вертолітний майданчик

У пресслужбі Львівської міськради розповіли, що перший у Львові вертолітний майданчик планують побудувати біля реанімаційного та діагностичного відділень, де проводять КТ, МРТ та інші види досліджень.

Вертолітний майданчик у лікарні – це міністерська програма про санавіацію. Є пілотний проєкт по Львівській області, в якому йдеться про те, щоб пацієнтів важкохворих, з інсультами та травмами, із важкодоступних місць і регіонів України доставляти в лікарню швидкої допомоги для надання невідкладної медичної допомоги,

– розповів керівник лікарні швидкої допомоги Олег Самчук.

Хто фінансуватиме будівництво

Згідно з технічною документацією, вартість будівництво злітно-посадкового майданчика становить майже 19,6 мільйона гривень. Проте раніше планували, що реалізація проєкту коштуватиме лише 5 мільйонів гривень. Поки достеменно не відомо, хто саме фінансуватиме будівництво.

За інформацією ZAXID.NET, речниця лікарні швидкої допомоги Христина Дворецька розповіла, що гроші медзаклад сподівається отримати від МОЗ або з міського бюджету Львова. Будівництво планують закінчити до кінця 2021 року.