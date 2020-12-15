Головну новорічну ялинку Львова встановили на площі перед Оперним театром 14 грудня. 18-метрову красуню привезли з Дрогобицького лісництва. За кілька днів ялинку повністю прикрасять, а 18 грудня – засвітять.

Прикрашати ялинку почнуть 15 грудня для того, щоб засвітити її 18 грудня, напередодні Дня святого Миколая. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.

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Як прикрасять головну ялинку Львова

Головну новорічну ялинку Львова привезли з села Опака Дрогобицького району. Дерево має висоту близько 18 метрів.

Ялинку встановили на традиційному місті – на площі перед Львівським оперним театром. Її прикрашатимуть ілюмінацією, як і в попередні роки.

Прикрашати ялинку ми будемо в стилі попередніх років. Оскільки попередні 2 роки наша ялинка була визнана найкращою в Україні, ми залишаємо торішню ілюмінацію, яку ми й купували з розрахунку на те, що вона буде використовуватись багато років,

– розповіла директорка департаменту розвитку ЛМР Наталія Бунда.

Дивіться фото встановлення новорічної ялинки у Львові / Фото Романа Балука

Як відбуватимуться святкові заходи у Львові

Засвічення головної ялинки міста відбудеться 18 грудня. Проте у ЛМР повідомили, що цього року через пандемію коронавірусу захід відбудеться не так масово. Через карантинні обмеження наживо побачити засвічення головної ялинки Львова зможе обмежна кількість людей. Проте усі охочі зможуть о 18:00 подивитись на це дійство онлайн.

Також посадовиця розповіла, що 24 грудня на площі Ринок встановлять різдвяну шопку за участі етногурту KYRBASY. 6 січня у Львові встановлять Дідуха. А у новорічну ніч жодних заходів у місті не планують, щоб не створювати великого скупчення людей.

Дивіться відео встановлення новорічної ялинки у Львові: