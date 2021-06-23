У Львові біля Стрийського парку з'явилась нова площа: фото

Поблизу Стрийського парку на території студмістечка Українського католицького університету з'явилась нова площа. Її назвали площею Святої Софії Премудрості Божої.

Після загальноуніверситетської Літургії у храмі Святої Софії Премудрості Божої площу освятили. До події долучився міський голова Львова Андрій Садовий.

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У Львові з'явилась площа Святої Софії Премудрості Божої

За словами Садового, територію студмістечка УКУ облаштували за пожертви тисяч благодійників зі всього світу.

Напевно, нема іншого місця у Львові, де б було так багато Божої мудрості, і тут ця мудрість постійно прибуває, множиться. Дай Боже, щоб за років 20 – 30 ми пишалися не університетами минулого, а університетами майбутнього,

– зазначив міський голова.

Відкриття нової площі присвятили 20-літтю візиту до Львова святого Папи Івана Павла II й випускних урочистостей та посвяти нового Колегіуму УКУ.

"Нехай почитання Божої Премудрості Святої Софії надихає нас. Нехай це паломництво, яке триває вже тисячу років, веде нас у наступне століття. Нехай благословення святого Папи Івана Павла II, яке відбулося тут, є і буде з нами" – додав владика Борис Ґудзяк.

Після освячення площі у холі Центру Шептицького відкрили фотовиставку Інституту історії Церкви. Її також присвятили 20 річниці паломництва святого Івана Павла II в Україні.

У червні 2021 року виповнюється 20 років, як Папа Римський Іван Павло II відвідав Україну, зокрема Львів. З нагоди цієї події у місті підготували низку літургійно-молитовних, просвітницьких, мистецьких та спортивних заходів.

Дивіться фото з відкриття нової площі у Львові / Фото Андрія Андруха