Біля Головного залізничного вокзалу Львова встановлюють "розумні світлофори": фото

У Львові на вулиці Чернівецькій, поблизу Головного залізничного вокзалу, встановлюють "розумні світлофори". Вони надають пріоритет проїзду для громадського транспорту.

На вулицях Львова можна зустріти такі ж "розумні світлофори". Їх встановили вздовж трамвайних маршрутів №2 та 6.

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Біля залізничного вокзалу з'являться "розумні світлофори"

На вулиці Чернівецькій встановлюють "розумні світлофори" від компанії SWARCO TRAFFIC SYSTEMS. З 2013 року їх можна побачити вздовж Сихівської лінії та трамвайних маршрутів №2 і 6. Ці світлофори надають пріоритет проїзду для громадського транспорту. Усі вони підключені до центру керування рухом в кінці вулиці Коновальця.

Ще одна новинка на Чернівецькій – попереджувальні горизонтальні секції жовтого кольору через проїжджу частину для громадського транспорту. Тобто пішоходам не доведеться стояти й довго чекати на зелений, а можна буде переходити одразу після проїзду автобусів та автівок Укрпошти. Через загальну проїжджу частину будуть звичні вертикальні світлофори з червоним і зеленим світлом.

Окрім цього, поблизу Головного залізничного вокзалу, встановили велосипедний світлофор. Він виглядає більш антивандальним, на відміну від тих велосвітлофорів, які встановили на Сигнівці чи вулиці Городоцькій.

Дивіться фото нових світлофорів на вулиці Чернівецькій / Фото "Зручне місто"