Низка вулиць у Львові, Брюховичах, Рудному та Винниках 19 квітня будуть без світла: адреси
Низка вулиць у Львові, Брюховичах, Рудному та Винниках 19 квітня залишаться без світла / 24 канал
Фахівці "Львівобленерго" продовжують проводити планові та аварійні ремонти електромереж. Тож 19 квітня деякі вулиці у Львові, Брюховичах, Рудному та Винниках тимчасово залишаться без світла.
Джерело:"Львівобленерго"
Причина відключення світла – проведення ремонтних робіт. Електропостачання планують відновити до 17:00.
Цікаво У Львові запрацювали початкові школи, непродовольчі ринки та літні майданчики
Де не буде світла у Львові
- вулиця Коновальця – будинки № 98 – 112 (парні);
- вулиця Повстанська – будинки № 1 – 6;
- вулиця Гординських – всі будинки;
- вулиця Володимира Великого – будинки № 10а, 12, 14, 14а, 16;
- вулиця Богдана Хмельницького – будинки № 85 – 99, 56 – 70;
- вулиця Огіркова – всі будинки;
- вулиця Підзамче – всі будинки;
- вулиця Варшавська – будинки № 89 ,95;
- вулиця Загули – будинок № 14;
- вулиця Плужника – будинок № 6;
- вулиця Миколайчука – будинки № 32 – 40;
- вулиця Щурата – будинки № 9 – 13.
Де не буде світла у Брюховичах
- вулиця Під Осовою – будинки № 20 – 86;
- СК "Гвоздика" – всі будинки.
Де не буде світла у Винниках
- вулиця Стрілецька – будинок № 33б;
- вулиця Крива — всі будинки.
Де не буде світла у Рудному
- вулиця Галицька – будинки № 42 – 72, 53 – 67;
- вулиця Лисенка – будинки № 1, 3, 8 – 14;
- вулиця Драгоманова – всі будинки;
- вулиця Шевченка – будинки № 83 – 85;
- вулиця Космонавтів – будинок № 3;
- вулиця Грушевського – будинки № 120, 124а.
Поділитися новиною