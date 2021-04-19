Низка вулиць у Львові, Брюховичах, Рудному та Винниках 19 квітня залишаться без світла / 24 канал

Фахівці "Львівобленерго" продовжують проводити планові та аварійні ремонти електромереж. Тож 19 квітня деякі вулиці у Львові, Брюховичах, Рудному та Винниках тимчасово залишаться без світла.