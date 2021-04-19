Низка вулиць у Львові, Брюховичах, Рудному та Винниках 19 квітня будуть без світла: адреси

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Джерело:

"Львівобленерго"

Фахівці "Львівобленерго" продовжують проводити планові та аварійні ремонти електромереж. Тож 19 квітня деякі вулиці у Львові, Брюховичах, Рудному та Винниках тимчасово залишаться без світла.

Причина відключення світла – проведення ремонтних робіт. Електропостачання планують відновити до 17:00.

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Де не буде світла у Львові

  • вулиця Коновальця – будинки № 98 – 112 (парні);
  • вулиця Повстанська – будинки № 1 – 6;
  • вулиця Гординських – всі будинки;
  • вулиця Володимира Великого – будинки № 10а, 12, 14, 14а, 16;
  • вулиця Богдана Хмельницького – будинки № 85 – 99, 56 – 70;
  • вулиця Огіркова – всі будинки;
  • вулиця Підзамче – всі будинки;
  • вулиця Варшавська – будинки № 89 ,95;
  • вулиця Загули – будинок № 14;
  • вулиця Плужника – будинок № 6;
  • вулиця Миколайчука – будинки № 32 – 40;
  • вулиця Щурата – будинки № 9 – 13.

Де не буде світла у Брюховичах

  • вулиця Під Осовою – будинки № 20 – 86;
  • СК "Гвоздика" – всі будинки.

Де не буде світла у Винниках

  • вулиця Стрілецька – будинок № 33б;
  • вулиця Крива — всі будинки.

Де не буде світла у Рудному

  • вулиця Галицька – будинки № 42 – 72, 53 – 67;
  • вулиця Лисенка – будинки № 1, 3, 8 – 14;
  • вулиця Драгоманова – всі будинки;
  • вулиця Шевченка – будинки № 83 – 85;
  • вулиця Космонавтів – будинок № 3;
  • вулиця Грушевського – будинки № 120, 124а.
Зверніть увагу! Інформацію щодо інших планових та аварійних відключень електроенергії у Львові можна дізнатись на сайті "Львівобленерго".