Також на Личаківському цвинтарі штормовий вітер повалив 30 дерев та 250 гілляк. Роботи з ліквідації наслідків негоди триватимуть щонайменше протягом місяця.

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На Личаківському цвинтарі буревій спричинив багато лиха

Директор ЛКП "Личаківський цвинтар" Михайло Нагай розповів, що наразі гіллям та стовбурами повалених дерев вкриті практично усі дороги та стежки на цвинтарі. Деякі з них розчищають самотужки, однак для очищення решти доріг необхідна допомога.

Частина надгробків зазнали незначних пошкоджень – впали або відлущились фрагменти стел. Їх підклеїмо чи відновимо. Проте є й такі пам'ятники чи надгробки, які не підлягають відновленню,

– додав Нагай.

Директор Личаківського цвинтаря зазначив, що скарги щодо руйнуваннь надходять і досі. Проте, щоб дістатися до усіх зруйнованих та пошкоджених пам'ятників, часто доводиться розрізати ціле дерево.

Дивіться фото руйнувань на Личаківському цвинтарі / Фото ЛКП "Личаківський цвинтар"

На кладовищі зруйнувались понад 100 надгробків

За словами Нагая, чи не найбільшого руйнування зазнала родинна гробниця Зенткевичів. Вона розташована на полі №15. Там є кілька поховань.

Матвій Зенткевич був власником однієї з найстаріших аптек Львова "Під золотим оленем". Композицію гробниці створив відомий скульптор Йохан Шімзер.

Кілька років тому її реставрували, проте буревій усе знищив.

Також на полі №12 пам'ятник Войнарів зазнав пошкодження фрагменту руки та смолоскипа. Однак сама фігура, за словами директора кладовища, на щастя, збереглася.

Окрім цього, на одній зі стацій Ісуса Христа на полі №2 відламався хрест.

На полі №61 зруйнувалась скульптура Матері Божої з Ісусом Христом на руках. Її створив Юліан Марковський.

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Співробітники кладовища ліквідовують наслідки негоди

Нагай розповів, що наразі працівники Личаківського цвинтаря розрізають гілля та дерева власними силами. Проте також планують винайняти машини, які допоможуть вивезти усе на утилізацію.

"Саме зараз укладаємо угоду на вивіз. Загалом на Личаківському цвинтарі дуже складно ліквідовувати пошкодження, адже повсюди є пам'ятники та гробниці, то ж велика техніка заїхати не може", – додав директор цвинтаря.

За його словами, старі надгробки допоможе відреставрувати фонд Polonia. Ця співпраця між Міністерством культури та Львівською міськрадою вже триває 12 років. Нагай зазначив, що 11 червня 2020 року у Львові також пронісся буревій. Тоді негода теж зруйнувала деякі надгробки.

Ми їх включили в програму реставрації та почали помалу відновлювати. Думаю, що цього разу буде так само. Чи будуть робити це все ще цього року, невідомо. Швидше за все, надгробки підклеять, законсервують, а згодом відреставрують,

– додав посадовець.

Нагай підсумував, що наступного тижня у Львові відбудеться візит українсько-польської комісії фонду та Мінкульту. Саме тоді й вирішать, коли та які саме пам'ятки й надгробки реставруватимуть.