У Львові через будівельні роботи трапився зсув ґрунту: тротуаром пішла тріщина – фото

У Львові на вулиці Личаківській трапився зсув ґрунту, внаслідок чого на пагорбі пошкодились тротуар та огорожа. За висновками експертів, однією з причин зсуву було будівництво підпірної стіни нового заводу ПрАТ "Компанія Ензим".

Ґрунт зсунувся поруч з будівництвом, яке на своїй території проводить "Ензим". У компанії розповіли, що вони обов'язково укріплюватимуть нахил.

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Через зсув ґрунту пошкодився хідник

Заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Андрій Білий розповів у фейсбуці, що зсув ґрунту трапився поруч з будівництвом нового заводу "Компанії Ензим".

Будівництво підпірної стінки спровокувало зсув. Відповідно "Компанія Ензим" тепер укріплює ухил, після чого хідник відремонтується,

– зазначив посадовець.

Білий додав, що компанія у лютому 2021 року, будуючи підпірну стіну, "забагато зайшла на схил". За словами посадовця, будівельники вирубали дерева, а земляні роботи проводили без влаштування тимчасових кріплень та заходів з інженерного захисту території від зсувів та обвалів.

"Як наслідок, відбувся зсув великої частини ґрунту. На початку березня на місце виїхали представники ЛКП "Львівавтодор" і мерії, зафіксували зміщення ґрунту у частині хідника, його руйнування та повідомили про це "Компанію Ензим", – додав посадовець.

За словами Білого, зараз підприємство розробляє заходи для зміцнення схилу, щоб зсуви ґрунту більше не відбувались. Після цього проводитимуть роботи з відновлення хідника та огорожі.

Дивіться фото зсуву ґрунту на Личаківській / Фото ЛМР

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Що розповіли у "Компанії Ензим"

У ПрАТ "Компанія Ензим" розповіли, що наприкінці березня експерти та геологи провели обстеження схилу та тротуарів на вулиці Личаківській, де почали з'являтись тріщини та сколи.

"За висновками експертної групи, причиною руйнувань стали декілька факторів: неналежне облаштування водовідведення, насипання ґрунтів у процесі ремонту вулиці Личаківської, зведення підпірної стінки на будівництві заводу", – розповіли в "Ензим".

Компанія 8 квітня надіслала акт-обстеження з експертними висновками геологів замовнику робіт та профільному департаменту ЛМР.

В "Ензим" повідомили, що обов'язково проводитимуть укріплювальні роботи у місці зсуву в межах будівництва підпірної стіни для майбутнього заводу. Проте на підприємстві додали, що уваги потребує вся протяжність схилу.