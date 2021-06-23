Півмарафон проводитимуть протягом 2 днів. Організатори просять львів'ян та гостей міста враховувати графік перекриття та обирати альтернативні маршрути для руху.

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Графік перекриття вулиць 26 – 27 червня

  • проспект Свободи, 16 – 28 – з 6:00 (26 червня) до 22:00 (27 червня);
  • проспект Свободи, 1 – 49 – з 7:00 до 14:30;
  • вулиця Вітовського – з 7:00 до 9:15;
  • вулиця Академіка Сахарова – з 7:00 до 12:30;
  • вулиця Горбачевського – з 7:00 до 12:45;
  • вулиця Генерала Чупринки – з 7:00 до 12:45;
  • вулиця Мельника – з 7:00 до 12:45;
  • вулиця Коновальця – з 7:00 до 13:00;
  • вулиця Житомирська – з 7:00 до 13:00;
  • вулиця Антоновича – з 7:00 до 13:00;
  • вулиця Митрополита Ангеловича – з 7:00 до 13:00;
  • вулиця Шептицьких – з 7:00 до 13:30;
  • вулиця Митрополита Андрея – з 7:00 до 13:30;
  • площа Святого Юра – з 7:00 до 13:30;
  • вулиця Листопадового Чину – з 7:00 до 13:30;
  • вулиця Академіка Гнатюка – з 7:00 до 13:30;
  • площа Різні – з 7:00 до 11:30;
  • проспект Чорновола – з 7:00 до 11:30;
  • площа 700–річчя Львова – з 07:00 до 11:30;
  • вулиця Замарстинівська – з 7:00 до 11:30;
  • вулиця Хмельницького – з 7:00 до 11:30;
  • вулиця Гонти – з 7:00 до 11:30;
  • площа Данила Галицького – з 7:00 до 11:30;
  • вулиця Підвальна – з 7:00 до 11:30;
  • вулиця Винниченка – з 7:00 до 11:30;
  • вулиця Лисенка – з 7:30 до 11:45;
  • вулиця Заньковецької – з 7:30 до 11:45;
  • вулиця Личаківська – з 7:30 до 11:45;
  • вулиця Чехова – з 7:30 до 11:45;
  • вулиця Тершаковців – з 7:00 до 12:00;
  • вулиця Устияновича – з 7:00 до 13:30;
  • вулиця Бібліотечна – з 7:00 до 13:30;
  • вулиця Словацького – з 7:00 до 13:30.


У Львові 26 – 27 червня перекриють низку вулиць / Фото Lviv Half Marathon