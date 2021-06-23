У Львові через півмарафон перекриють низку вулиць: графік

У Львові 26 та 27 червня проводитимуть "Молокія львівський півмарафон 2021". Для безпеки учасників забігу низку вулиць перекриють для руху транспорту.
Півмарафон проводитимуть протягом 2 днів. Організатори просять львів'ян та гостей міста враховувати графік перекриття та обирати альтернативні маршрути для руху.
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Графік перекриття вулиць 26 – 27 червня
- проспект Свободи, 16 – 28 – з 6:00 (26 червня) до 22:00 (27 червня);
- проспект Свободи, 1 – 49 – з 7:00 до 14:30;
- вулиця Вітовського – з 7:00 до 9:15;
- вулиця Академіка Сахарова – з 7:00 до 12:30;
- вулиця Горбачевського – з 7:00 до 12:45;
- вулиця Генерала Чупринки – з 7:00 до 12:45;
- вулиця Мельника – з 7:00 до 12:45;
- вулиця Коновальця – з 7:00 до 13:00;
- вулиця Житомирська – з 7:00 до 13:00;
- вулиця Антоновича – з 7:00 до 13:00;
- вулиця Митрополита Ангеловича – з 7:00 до 13:00;
- вулиця Шептицьких – з 7:00 до 13:30;
- вулиця Митрополита Андрея – з 7:00 до 13:30;
- площа Святого Юра – з 7:00 до 13:30;
- вулиця Листопадового Чину – з 7:00 до 13:30;
- вулиця Академіка Гнатюка – з 7:00 до 13:30;
- площа Різні – з 7:00 до 11:30;
- проспект Чорновола – з 7:00 до 11:30;
- площа 700–річчя Львова – з 07:00 до 11:30;
- вулиця Замарстинівська – з 7:00 до 11:30;
- вулиця Хмельницького – з 7:00 до 11:30;
- вулиця Гонти – з 7:00 до 11:30;
- площа Данила Галицького – з 7:00 до 11:30;
- вулиця Підвальна – з 7:00 до 11:30;
- вулиця Винниченка – з 7:00 до 11:30;
- вулиця Лисенка – з 7:30 до 11:45;
- вулиця Заньковецької – з 7:30 до 11:45;
- вулиця Личаківська – з 7:30 до 11:45;
- вулиця Чехова – з 7:30 до 11:45;
- вулиця Тершаковців – з 7:00 до 12:00;
- вулиця Устияновича – з 7:00 до 13:30;
- вулиця Бібліотечна – з 7:00 до 13:30;
- вулиця Словацького – з 7:00 до 13:30.
У Львові 26 – 27 червня перекриють низку вулиць / Фото Lviv Half Marathon