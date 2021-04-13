У Львові через порушення карантину зачинили низку закладів: відео

Локдаун у Львові триватиме щонайменше до 19 квітня. Бари, паби та ресторани можуть працювати лише на доставку та на виніс. Моніторингові групи зафіксували низку порушень карантину, тож заклади, які приймали відвідувачів, вирішили зачинити.

Моніторингові групи досить активно працювали протягом вихідних, тож виявили багато порушень. Рішення про закриття низки закладів у Львові прийняла міська комісія з питань ТЕБ та НС 13 квітня.

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Багато закладів у Львові дотримуються карантину

Перший заступник мера Львова Андрій Москаленко розповів, що 13 квітня на засідання комісії ТЕБ і НС вирішили зачинити низку закладів. Рішення прийняли за результатами перевірки барів, пабів та ресторанів та їхньої роботи у суботу та неділю.

Правоохоронці та моніторингові групи працювали досить активно, тому протягом вихідних вони склали багато протоколів. Москаленко додав, що більшість закладів були зачиненими та дійсно дотримувались карантинних обмежень.

Але, на жаль, у той момент, коли дехто виконує й уникає зайвих соціальних контактів, ми спостерігаємо, що низка об'єктів не виконують ті правила та грубо порушують карантин,

– зазначив посадовець.

За словами Москаленка, на порушення локдауну потрібно кардинально реагувати у той час, коли реанімації переповнені, а інші заклади сумлінно дотримуються карантину. На думку посадовця, паби та ресторани, які приймають відвідувачів, попри усі обмеження, потрібно обов'язково зачиняти.

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Які львівські заклади зачинили через порушення карантину

Комісія вирішила тимчасово зачинити заклади, які порушували карантин:

кальян-бар "ДИРА" (площа Петрушевича, 5);

кафе "Cat Cafe" (площа Генерала Григоренка, 1);

кафе "143 LOUNGE LVIV" (вулиця Дорошенка, 7);

паб "Залізна шапка" (вулиця Театральна, 23);

ресторан-клуб "ART-HALL" (проїзд Крива Липа, 6).

Москаленко додав, що ТзОВ "Ресторан Бачевських" виписали офіційне попередження через фотографії, які виявила комісія.

"Оскільки протоколу не було, сьогодні було зафіксоване лише попередження", – зазначив заступник мера.

Міська комісія з питань ТЕБ та НС 1 квітня прийняла рішення про закриття 20 нічних клубів . Також у Львові на час локдауну заборонений продаж алкоголю на розлив у закладах, що працюють на виніс.

Дивіться відео, чому у Львові зачинили низку закладів: