У Львові через порушення карантину зачинили 2 відомі ресторани

Міська комісія ТЕБ та НС 19 квітня прийняла рішення зачинити ще 2 львівські заклади через порушення карантину. Ресторани Park.Art of Rest та "Замок Лева" не працюватимуть до закінчення локдауну.

Львівщина наразі перебуває у червоній зоні. Тож заклади громадського харчування можуть працювати лише на доставку та на виніс.

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Ресторани зачинили через порушення карантину

Перший заступник міського голови Андрій Москаленко розповів, що 19 квітня відбулось засідання міської комісії з питань ТБ та НС, на якому прийняли рішення зачинити 2 ресторани. Заклади зачинили через порушення карантину.

Відео, що потрапили до соцмереж не те що обурили, а викликають нерозуміння, як в час карантину, коли реанімації в лікарнях переповнені, коли ліжкомісця є на вагу золота, відбуваються масові дійства,

– додав посадовець.

Москаленко зазначив, що в ресторані Park.Art of Rest 18 квітня відбулось масове дійство за участю відомого виконавця.

"По-перше, цей заклад не мав функціонувати, по-друге, він піддавав загрозі всіх тих, хто там був, по-третє, це зневага то тих закладів, які не працюють і дотримуються всіх правил", – заявив заступник мера.

Посадовець додав, що комісія прийняла рішення зачинити ресторани Park.Art of Rest та "Замок Лева", який також порушував карантин. Правоохоронці склали протоколи на ці заклади і їх внесли до Єдиного реєстру досудових рішень.

Дивіться відео, що вирішила міська комісія ТЕБ та НС:

З початку пандемії на коронавірус захворіли понад 123,87 тисячі жителів Львівщини. Лабораторії 19 квітня провели 1946 ПЛР-тестів. Так, коронавірус підтвердили у 477 жителів Львівщини, серед яких 275 львів'ян.



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