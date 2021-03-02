У Львові продовжують проводити планові та аварійні ремонти електромереж. Тож 3 березня деякі вулиці у Франківському, Галицькому, Личаківському та Залізничному районах тимчасово залишаться без світла.

Причина вимкнення світла – проведення ремонтних робіт. Електропостачання планують відновити до 17:00. Цікаво Борг – 2,56 мільярда гривень: "Львівгаз збут" надіслав досудові попередження 30 тисячам людей Де не буде світла у Галицькому районі з 9:00 до 17:00 вулиця Героїв Майдану – будинки № 3, 5, 5а, 5б, 5ц, 7, 9, 11а, 15, 17;

вулиця Глінки – будинок № 12. Де не буде світла у Залізничному районі з 8:00 до 17:00 вулиця Грушевського – будинок № 44. Де не буде світла у Личаківському районі з 8:00 до 17:00 вулиця Лисеницька – будинки № 18, 40;

вулиця Пасічна – будинки № 123, 123б, 123д;

вулиця Рудакі – будинки № 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 11а, 12, 12А, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 17а, 17Б, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 26, 26а, 26б, 26в, 27, 28, 30, 34, 37, 38, 39, 41, 42, 48, 51, 53, 91. Де не буде світла у Франківському районі з 9:00 до 17:00 вулиця Братів Тимошенків – будинок № 2. Зверніть увагу! Інформацію щодо інших планових та аварійних відключень світла у Львові можна дізнатись на сайті "Львівобленерго".