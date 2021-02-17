У Львові продовжують проводити планові ремонти електромереж. Тож 18 лютого низка вулиць у Личаківському, Сихівському, Франківському та Шевченківському районах тимчасово залишаться без світла.

Причина відключення світла – проведення ремонтних робіт. Електропостачання планують відновити до 20:00. Цікаво Коронавірус у Львові та області: яка ситуація в лікарнях і скільки нових хворих Де не буде світла у Личаківському районі з 9:00 до 17:00 вулиця Бігова – будинок № 51;

вулиця Богданівська – будинки № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16А, 16Б, 18, 18а, 20, 22, 25, 34;

вулиця Визвольна – будинки № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 18а, 19, 22, 38, 38а;

вулиця Глиняна – будинок № 13;

вулиця Глинянський Тракт – будинки № 68, 72, 76, 83, 83А, 108;

вулиця Курінна – будинки № 4, 5, 56;

вулиця Малі Кривчиці – будинки № 4А, 6, 11;

вулиця Мечникова – будинки № 16Г, 16Е, 20, 39;

вулиця Навколишня – будинки № 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31;

вулиця Переможна – будинки № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 55;

вулиця Поетична – будинки № 2, 3, 5, 5Б;

вулиця Приязна – будинки № 1, 9. Де не буде світла у Сихівському районі з 9:00 до 17:00 вулиця Франка – будинки № 125, 127, 129, 135, 139, 141, 145, 149. Де не буде світла у Франківському районі з 10:00 до 20:00 вулиця Володимира Великого – будинки № 22, 22А, 22Б. Де не буде світла у Шевченківському районі з 9:00 до 17:00 вулиця Акацієва – будинки № 7, 9, 11а, 13, 15, 17, 17а, 18, 21, 22, 23, 25, 25а, 31;

вулиця Варшавська – будинки № 37, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 50, 51, 53, 57, 61, 61А, 61б, 67, 69, 73, 77, 83, 85, 85б, 85ц, 89, 89а, 90, 92, 93, 94, 94, 95, 97, 98, 101, 102, 103, 104а, 104а, 104в, 104г, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 115, 117, 119, 119а, 123, 123А, 125, 127, 127А, 129, 136;

вулиця Ждахи – будинки № 10, 11, 13, 15;

вулиця Загула – будинки № 1, 3, 5;

вулиця Зимова – будинки № 22А, 22б, 23А, 28а, 28б, 42, 62, 62А;

вулиця Зимова горішня – будинки № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26, 26А, 28, 30;

вулиця Зимова долішня – будинки № 1, 2, 2А, 3, 4, 4А, 5, 7;

вулиця Кедрова – будинки № 5;

вулиця Ланова – будинки № 6, 9, 11, 13, 14, 14г, 14д;

вулиця Млинова – будинки № 5, 8;

вулиця Молодіжна – будинки № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а;

вулиця Поштова – будинок № 18;

вулиця Рільнича – будинки № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 14;

вулиця Тунельна – будинки № 15, 22.