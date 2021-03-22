У Львові розпочинається новий етап реконструкції вулиці Степана Бандери. Тому з 24 березня 4 трамваї та тролейбуси курсуватимуть за зміненим маршрутом.

Новий етап реконструкції вулиці Степана Бандери відбуватиметься на ділянці від вулиці Городоцької до вулиці Героїв УПА. Ремонтні роботи виконує ТзОВ "Онур Конструкціон Інтернешнл" на замовлення ЛКП "Львівавтодор".

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Транспорт курсуватиме за зміненими маршрутами

Начальник служби логістики та організації руху ЛКП "Львівелектротранс" Володимир Забавський розповів, що з 24 березня, 4 трамваї та тролейбуси курсуватимуть за зміненими маршрутами.

Трамвай № 4 курсуватиме за маршрутом: Залізничний вокзал – вулиця Городоцька – вулиця Вернадського.

курсуватиме за маршрутом: Залізничний вокзал – вулиця Городоцька – вулиця Вернадського. Трамвай № 9 курсуватиме за маршрутом вулиця Коновальця – вулиця Вітовського – вулиця Торф'яна.

курсуватиме за маршрутом вулиця Коновальця – вулиця Вітовського – вулиця Торф'яна. Тролейбуси № 27 "Університет – Скнилів" та № 32 "Університет – вулиця Суботівська" курсуватимуть до центру міста за маршрутом вулиця Городоцька — площа Кропивницького — вулиця Шептицьких. У зворотному напрямку ці тролейбуси курсуватимуть за своїми звичайними маршрутами.

Дивіться оновлені маршрути руху трамваїв та тролейбусів / Фото ЛМР

Коротко про ремонт вулиці Бандери у Львові