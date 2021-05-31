У Львові через реконструкцію вулиці Шевченка 2 автобуси змінять маршрути: як вони курсуватимуть

У Львові з 1 червня розпочнеться 3 етап реконструкції вулиці Шевченка. Тож автобуси № 17 та 61 змінять свої маршрути руху.

Ремонтні роботи розпочнуться на ділянці дороги від вулиці Залізничної до Єрошенка. Її на час реконструкції перекриють для руху транспорту.

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Реконструкція вулиці Шевченка продовжується

Заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Андрій Білий розповів, що з 1 червня розпочинається 3 етап реконструкції вулиці Шевченка. Роботи проводитимуть на ділянці від вулиці Залізничної до Єрошенка. Оскільки вона буде перекрита для руху транспорту, міські автобуси № 17 та 61 курсуватимуть за зміненим маршрутом.

Ділянку від вулиці Єрошенка до вулиці Ярослава Мудрого будемо поетапно брати в роботу. Та зараз вона буде відкритою для проїзду. Про наступні перекриття будемо повідомляти,

– зазначив посадовець.

Він додав, що на вулиці Шевченка 2 ділянки вже відремонтували. Наразі залишається лише з'єднати їх третьою.

"Повністю завершена вулиця позитивно впливатиме на рух транспорту, велосипедистів, буде зручною для пішоходів. Адже там буде 4 смуги для руху транспорту, які в напрямку до центру плавно зменшаться до трьох", – зазначив Білий.

За його словами, на вулиці Шевченка буде смуга для громадського транспорту, нові світлофори, хідники та велодоріжки. У майбутньому також відбудеться 4 етап реконструкції. Роботи проводитимуть на ділянці від вулиці Левандівської до Ковча. Там планують облаштувати пересадний вузол для приміських авто.

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Автобуси №17 та 61 змінять свої маршрути руху

У зв'язку з реконструкцією вулиці Шевченка, міські автобусні маршрути № 17 та № 61 тимчасово курсуватимуть зі зміненими схемами руху.

Як курсуватимуть автобуси №17:

вулиця Левандівська;

нова розв'язка (квазікільце);

вулиця Залізнична;

вулиця Ясна;

вулиця Комарова;

вулиця Сорохтея;

вулиця Бортнянського;

вулиця Юнаківа;

вулиця Шевченка;

далі за маршрутом;

вулиця Шевченка;

вулиця Юнаківа;

вулиця Бортнянського;

вулиця Сорохтея;

вулиця Комарова;

вулиця Ясна;

вулиця Залізнична;

нова розв'язка (квазікільце);

вулиця Шевченка;

вулиця Левандівська;

далі за маршрутом.

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Як курсуватимуть автобуси №61: