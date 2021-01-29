З 30 січня до 24 лютого у Львові триватимуть зйомки кіносеріалу "Кава з кардамоном" за мотивами книги Наталії Гурницької. У зв’язку з цим, на частині вулиць міста будуть тимчасові ускладнення руху транспорту – повне та часткове перекриття вулиць й обмеження паркування.

Джерело: Львівська міськрада

Ймовірно, 10-серійний фільм "Кава з кардамоном" вийде у прокат вже восени – взимку 2021 року. Організатори перепрошують за можливі незручності під час проведення зйомок.

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На яких вулицях тимчасово зупинятимуть рух транспорту терміном до 5 хвилин

30 січня з 17:00 до 23:59 – вулиці Матейка, 2 – 6, Листопадового Чину, 7 – 11;

з 17:00 до 23:59 – вулиці Матейка, 2 – 6, Листопадового Чину, 7 – 11; 31 січня 00:01 до 5:00 – вулиці Матейка, 2 – 6, Листопадового Чину, 7 – 11;

00:01 до 5:00 – вулиці Матейка, 2 – 6, Листопадового Чину, 7 – 11; 3 лютого з 9:30 до 11:30 – перехрестя вулиць Мельника та Коновальця;

з 9:30 до 11:30 – перехрестя вулиць Мельника та Коновальця; 3 лютого з 18:30 до 19:00 – вулиці Матейка, 2 – 6, Листопадового Чину, 7 – 11;

з 18:30 до 19:00 – вулиці Матейка, 2 – 6, Листопадового Чину, 7 – 11; 8 лютого з 18:00 до 19:00 – вулиця Листопадового Чину, 3 – 8;

з 18:00 до 19:00 – вулиця Листопадового Чину, 3 – 8; 11 лютого з 14:30 до 15:30 та з 19:00 до 20:00 – вулиця Листопадового Чину, 3 – 8;

з 14:30 до 15:30 та з 19:00 до 20:00 – вулиця Листопадового Чину, 3 – 8; 15 лютого з 20:30 до 23:00 – вулиця Листопадового Чину, 3 – 8;

з 20:30 до 23:00 – вулиця Листопадового Чину, 3 – 8; 19, 21 лютого з 20:30 до 23:59 – вулиця Листопадового Чину, 3 – 8.

На яких вулицях перекриватимуть рух транспорту

30 січня з 17:00 до 23:59 – вулиця Матейка, 2 – 6, Листопадового Чину, 7 – 11;

з 17:00 до 23:59 – вулиця Матейка, 2 – 6, Листопадового Чину, 7 – 11; 31 січня з 00:01 до 5:00 – вулиці Матейка, 2 – 6, Листопадового Чину, 7 – 11;

з 00:01 до 5:00 – вулиці Матейка, 2 – 6, Листопадового Чину, 7 – 11; 1 лютого з 6:00 до 18:00 – вулиці Друкарська, 1 – 11, Ставропігійська, 1 – 11;

з 6:00 до 18:00 – вулиці Друкарська, 1 – 11, Ставропігійська, 1 – 11; 1 лютого з 20:00 до 23:59 – вулиці Каліча Гора, 1 – 18, Глібова, 1 – 15;

з 20:00 до 23:59 – вулиці Каліча Гора, 1 – 18, Глібова, 1 – 15; 2 лютого з 00:01 до 5:00 – вулиці Каліча Гора, 1 – 18, Глібова, 1 – 15;

з 00:01 до 5:00 – вулиці Каліча Гора, 1 – 18, Глібова, 1 – 15; 3 лютого з 8:00 до 15:00 – вулиця Коновальця, 27 – 47;

з 8:00 до 15:00 – вулиця Коновальця, 27 – 47; 20 лютого з 00:01 до 6:00 – вулиця Листопадового Чину, 3 – 8;

з 00:01 до 6:00 – вулиця Листопадового Чину, 3 – 8; 22 лютого з 19:00 до 23:59 – вулиці Каліча Гора, 1 – 18, Глібова, 1 – 15;

з 19:00 до 23:59 – вулиці Каліча Гора, 1 – 18, Глібова, 1 – 15; 23 лютого з 00:01 до 5:00 – вулиці Каліча Гора, 1 – 18, Глібова, 1 – 15.

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На яких вулицях обмежать обмеження паркування транспорту

29 січня з 17:00 до 23:59 – вулиці Матейка, 2 – 6, Листопадового Чину, 7 – 11;

з 17:00 до 23:59 – вулиці Матейка, 2 – 6, Листопадового Чину, 7 – 11; 30 січня з 00:01 до 23:59 – вулиці Матейка, 2 -6, Листопадового Чину, 7 – 11;

з 00:01 до 23:59 – вулиці Матейка, 2 -6, Листопадового Чину, 7 – 11; 31 січня з 00:01 до 5:00 – вулиці Матейка, 2 -6, Листопадового Чину, 7 – 11;

з 00:01 до 5:00 – вулиці Матейка, 2 -6, Листопадового Чину, 7 – 11; 31 січня з 17:00 до 23:59 – вулиці Друкарська, 1 – 11, Ставропігійська, 1 – 11;

з 17:00 до 23:59 – вулиці Друкарська, 1 – 11, Ставропігійська, 1 – 11; 1 лютого з 00:01 до 18:00 – вулиці Друкарська, 1 – 11, Ставропігійська, 1 – 11;

з 00:01 до 18:00 – вулиці Друкарська, 1 – 11, Ставропігійська, 1 – 11; 1 лютого з 20:00 до 23:59 – вулиці Каліча Гора, 1 – 18, Глібова, 1 – 15;

з 20:00 до 23:59 – вулиці Каліча Гора, 1 – 18, Глібова, 1 – 15; 2 лютого з 00:01 до 5:00– вулиці Каліча Гора, 1 – 18, Глібова, 1 – 15;

з 00:01 до 5:00– вулиці Каліча Гора, 1 – 18, Глібова, 1 – 15; 2 лютого з 17:00 до 23:59 – вулиці Коновальця, 27 – 47, Матейка, 2 – 6, Листопадового Чину, 7 – 11;

з 17:00 до 23:59 – вулиці Коновальця, 27 – 47, Матейка, 2 – 6, Листопадового Чину, 7 – 11; 3 лютого з 00:01 до 15:00 – вулиця Коновальця, 27 – 47;

з 00:01 до 15:00 – вулиця Коновальця, 27 – 47; 3 лютого з 00:01 до 20:00 – вулиці Матейка, 2 – 6, Листопадового Чину, 7 – 11;

з 00:01 до 20:00 – вулиці Матейка, 2 – 6, Листопадового Чину, 7 – 11; 3 лютого з 10:00 до 22:00 – вулиця Крушельницької, 23;

з 10:00 до 22:00 – вулиця Крушельницької, 23; 7 лютого з 14:00 до 23:59 – вулиця Листопадового Чину, 3 – 8;

з 14:00 до 23:59 – вулиця Листопадового Чину, 3 – 8; 8−11 лютого з 00:01 до 23:59 – вулиця Листопадового Чину, 3 – 8;

з 00:01 до 23:59 – вулиця Листопадового Чину, 3 – 8; 12 лютого з 00:01 до 1:00 – вулиця Листопадового Чину, 3 – 8;

з 00:01 до 1:00 – вулиця Листопадового Чину, 3 – 8; 13 лютого з 17:00 до 23:59 – вулиця Листопадового Чину, 3 – 8;

з 17:00 до 23:59 – вулиця Листопадового Чину, 3 – 8; 14 лютого з 00:01 до 23:59 – вулиця Листопадового Чину, 3 – 8;

з 00:01 до 23:59 – вулиця Листопадового Чину, 3 – 8; 15 лютого з 00:01 до 23:00 – вулиця Листопадового Чину, 3 – 8;

з 00:01 до 23:00 – вулиця Листопадового Чину, 3 – 8; 16 лютого з 17:00 до 23:59 – вулиця Листопадового Чину, 3 – 8;

з 17:00 до 23:59 – вулиця Листопадового Чину, 3 – 8; 17 лютого з 00:01 до 18:30 – вулиця Листопадового Чину, 3 – 8;

з 00:01 до 18:30 – вулиця Листопадового Чину, 3 – 8; 18 лютого з 17:00 до 23:59 – вулиця Листопадового Чину, 3 – 8;

з 17:00 до 23:59 – вулиця Листопадового Чину, 3 – 8; 19 лютого з 00:01 до 23:59 – вулиця Листопадового Чину, 3 – 8;

з 00:01 до 23:59 – вулиця Листопадового Чину, 3 – 8; 20 лютого з 00:01 до 6.00 та з 17:00 до 23:59 – вулиця Листопадового Чину, 3 – 8;

з 00:01 до 6.00 та з 17:00 до 23:59 – вулиця Листопадового Чину, 3 – 8; 21 лютого з 00:01 до 23:59 – вулиця Листопадового Чину, 3 – 8;

з 00:01 до 23:59 – вулиця Листопадового Чину, 3 – 8; 21 лютого з 17.00 до 23.59 – вулиці Каліча Гора, 1 – 18, Глібова, 1 – 15;

з 17.00 до 23.59 – вулиці Каліча Гора, 1 – 18, Глібова, 1 – 15; 22 лютого з 00:01 до 23:59 – вулиці Каліча Гора, 1 – 18, Глібова, 1 – 15;

з 00:01 до 23:59 – вулиці Каліча Гора, 1 – 18, Глібова, 1 – 15; 23 лютого з 00:01 до 5:00 – вулиці Каліча Гора, 1 – 18, Глібова, 1 – 15;

з 00:01 до 5:00 – вулиці Каліча Гора, 1 – 18, Глібова, 1 – 15; 23 лютого з 17:00 до 23:59 – вулиця Листопадового Чину, 3 – 8;

з 17:00 до 23:59 – вулиця Листопадового Чину, 3 – 8; 24 лютого з 00:01 до 22:30 – вулиця Листопадового Чину, 3 – 8.

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Що відомо про кіносеріал "Кава з кардамоном"