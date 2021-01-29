У Львові через зйомки серіалу "Кава з кардамоном" перекриватимуть вулиці: деталі
З 30 січня до 24 лютого у Львові триватимуть зйомки кіносеріалу "Кава з кардамоном" за мотивами книги Наталії Гурницької. У зв’язку з цим, на частині вулиць міста будуть тимчасові ускладнення руху транспорту – повне та часткове перекриття вулиць й обмеження паркування.
Джерело: Львівська міськрада
Ймовірно, 10-серійний фільм "Кава з кардамоном" вийде у прокат вже восени – взимку 2021 року. Організатори перепрошують за можливі незручності під час проведення зйомок.
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На яких вулицях тимчасово зупинятимуть рух транспорту терміном до 5 хвилин
- 30 січня з 17:00 до 23:59 – вулиці Матейка, 2 – 6, Листопадового Чину, 7 – 11;
- 31 січня 00:01 до 5:00 – вулиці Матейка, 2 – 6, Листопадового Чину, 7 – 11;
- 3 лютого з 9:30 до 11:30 – перехрестя вулиць Мельника та Коновальця;
- 3 лютого з 18:30 до 19:00 – вулиці Матейка, 2 – 6, Листопадового Чину, 7 – 11;
- 8 лютого з 18:00 до 19:00 – вулиця Листопадового Чину, 3 – 8;
- 11 лютого з 14:30 до 15:30 та з 19:00 до 20:00 – вулиця Листопадового Чину, 3 – 8;
- 15 лютого з 20:30 до 23:00 – вулиця Листопадового Чину, 3 – 8;
- 19, 21 лютого з 20:30 до 23:59 – вулиця Листопадового Чину, 3 – 8.
На яких вулицях перекриватимуть рух транспорту
- 30 січня з 17:00 до 23:59 – вулиця Матейка, 2 – 6, Листопадового Чину, 7 – 11;
- 31 січня з 00:01 до 5:00 – вулиці Матейка, 2 – 6, Листопадового Чину, 7 – 11;
- 1 лютого з 6:00 до 18:00 – вулиці Друкарська, 1 – 11, Ставропігійська, 1 – 11;
- 1 лютого з 20:00 до 23:59 – вулиці Каліча Гора, 1 – 18, Глібова, 1 – 15;
- 2 лютого з 00:01 до 5:00 – вулиці Каліча Гора, 1 – 18, Глібова, 1 – 15;
- 3 лютого з 8:00 до 15:00 – вулиця Коновальця, 27 – 47;
- 20 лютого з 00:01 до 6:00 – вулиця Листопадового Чину, 3 – 8;
- 22 лютого з 19:00 до 23:59 – вулиці Каліча Гора, 1 – 18, Глібова, 1 – 15;
- 23 лютого з 00:01 до 5:00 – вулиці Каліча Гора, 1 – 18, Глібова, 1 – 15.
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На яких вулицях обмежать обмеження паркування транспорту
- 29 січня з 17:00 до 23:59 – вулиці Матейка, 2 – 6, Листопадового Чину, 7 – 11;
- 30 січня з 00:01 до 23:59 – вулиці Матейка, 2 -6, Листопадового Чину, 7 – 11;
- 31 січня з 00:01 до 5:00 – вулиці Матейка, 2 -6, Листопадового Чину, 7 – 11;
- 31 січня з 17:00 до 23:59 – вулиці Друкарська, 1 – 11, Ставропігійська, 1 – 11;
- 1 лютого з 00:01 до 18:00 – вулиці Друкарська, 1 – 11, Ставропігійська, 1 – 11;
- 1 лютого з 20:00 до 23:59 – вулиці Каліча Гора, 1 – 18, Глібова, 1 – 15;
- 2 лютого з 00:01 до 5:00– вулиці Каліча Гора, 1 – 18, Глібова, 1 – 15;
- 2 лютого з 17:00 до 23:59 – вулиці Коновальця, 27 – 47, Матейка, 2 – 6, Листопадового Чину, 7 – 11;
- 3 лютого з 00:01 до 15:00 – вулиця Коновальця, 27 – 47;
- 3 лютого з 00:01 до 20:00 – вулиці Матейка, 2 – 6, Листопадового Чину, 7 – 11;
- 3 лютого з 10:00 до 22:00 – вулиця Крушельницької, 23;
- 7 лютого з 14:00 до 23:59 – вулиця Листопадового Чину, 3 – 8;
- 8−11 лютого з 00:01 до 23:59 – вулиця Листопадового Чину, 3 – 8;
- 12 лютого з 00:01 до 1:00 – вулиця Листопадового Чину, 3 – 8;
- 13 лютого з 17:00 до 23:59 – вулиця Листопадового Чину, 3 – 8;
- 14 лютого з 00:01 до 23:59 – вулиця Листопадового Чину, 3 – 8;
- 15 лютого з 00:01 до 23:00 – вулиця Листопадового Чину, 3 – 8;
- 16 лютого з 17:00 до 23:59 – вулиця Листопадового Чину, 3 – 8;
- 17 лютого з 00:01 до 18:30 – вулиця Листопадового Чину, 3 – 8;
- 18 лютого з 17:00 до 23:59 – вулиця Листопадового Чину, 3 – 8;
- 19 лютого з 00:01 до 23:59 – вулиця Листопадового Чину, 3 – 8;
- 20 лютого з 00:01 до 6.00 та з 17:00 до 23:59 – вулиця Листопадового Чину, 3 – 8;
- 21 лютого з 00:01 до 23:59 – вулиця Листопадового Чину, 3 – 8;
- 21 лютого з 17.00 до 23.59 – вулиці Каліча Гора, 1 – 18, Глібова, 1 – 15;
- 22 лютого з 00:01 до 23:59 – вулиці Каліча Гора, 1 – 18, Глібова, 1 – 15;
- 23 лютого з 00:01 до 5:00 – вулиці Каліча Гора, 1 – 18, Глібова, 1 – 15;
- 23 лютого з 17:00 до 23:59 – вулиця Листопадового Чину, 3 – 8;
- 24 лютого з 00:01 до 22:30 – вулиця Листопадового Чину, 3 – 8.
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Що відомо про кіносеріал "Кава з кардамоном"
- У 10-серійному фільмі описуються події 40-х років XIX століття у Галичині.
- У центрі оповіді – історія кохання доньки українського священника Анни й значно старшого за неї одруженого шляхтича Адама.
- Історія розгортається у Жовкві та Львові. Вона охоплює період збройних повстань та суспільних заворушень "Весни народів".
- У фільмі показуватимуть українські міста такими, якими вони були у XIX столітті.
- У Львові зйомки відбуватимуться на центральних вулицях: площі Ринок, вулицях Друкарській та Коновальця тощо.
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