У Львові 45-річний львів’янин 31 жовтня проник у квартиру іноземного студента. Проте хлопець повернувся додому і разом з сусідами затримав зловмисника. Чоловіка взяли під варту.

Інцидент трапився на вулиці Братів Рогатинців. Чоловік намагався викрасти з помешкання студента гроші, одяг та інші речі. Про це повідомила у фейсбуці пресслужба поліції Львівщини.

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Як львів’янин намагався пограбувати квартиру студента-іноземця

45-річний львів’янин проник у квартиру студента.

Він намагався викрасти електронні ґаджети, гроші та одяг.

Проте 20-річний іноземний студент прийшов до себе у квартиру і побачив там чоловіка.

Хлопець одразу зателефонував до поліції.

Студент разом зі своїми сусідами утримували зловмисника поки не приїхали правоохоронці.

Що загрожує зловмисникові

Правоохоронці затримали зловмисника. Вони встановили, що раніше чоловіка неодноразово притягали до кримінальної відповідальності. Слідчі повідомили йому про підозру у замахові на крадіжку.

Санкція статті передбачає покарання – від 3 до 6 років за ґратами.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування.