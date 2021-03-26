Завдав множинних ножових поранень: у Львові чоловік ледь не вбив свого опонента під час сварки
Правоохоронці затримали чоловіка, який ледь не зарізав львів'янина / Поліція Львівщини
Львівські правоохоронці 25 березня затримали чоловіка, причетного до замаху на вбивство. Він під час сварки кілька разів вдарив свого опонента ножем у живіт.
Джерело:поліція Львівщини
Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Зловмиснику загрожує до 15 років у в'язниці.
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Постраждалий потрапив до лікарні
- Близько 18:20 правоохоронцям надійшло повідомлення від медиків.
- Вони розповіли, що госпіталізували у реанімаційне відділення чоловіка з множинними ножовими пораненнями.
- Правоохоронці встановили особу постраждалого. Ним виявився 37-річний львів'янин.
- Невдовзі слідчі з'ясували, що чоловіка ледь не зарізав 28-річний житель Нового Роздолу.
- Між чоловіками виник конфлікт під час якого зловмисник кілька разів вдарив львів'янина ножем у живіт.
Чоловік ледь не зарізав львів'янина / Фото поліції Львівщини
Зловмиснику загрожує в'язниця
Слідчі відкрили кримінальне провадження за "замах на вбивство". Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожуватиме від 7 до 15 років за ґратами.
Правоохоронці затримали зловмисника. Невдовзі йому повідомлять про підозру та оберуть запобіжний захід. Наразі слідчі продовжують проводити досудове розслідування.
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