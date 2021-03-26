Львівські правоохоронці 25 березня затримали чоловіка, причетного до замаху на вбивство. Він під час сварки кілька разів вдарив свого опонента ножем у живіт.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Зловмиснику загрожує до 15 років у в'язниці.

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Постраждалий потрапив до лікарні

Близько 18:20 правоохоронцям надійшло повідомлення від медиків.

Вони розповіли, що госпіталізували у реанімаційне відділення чоловіка з множинними ножовими пораненнями.

Правоохоронці встановили особу постраждалого. Ним виявився 37-річний львів'янин.

Невдовзі слідчі з'ясували, що чоловіка ледь не зарізав 28-річний житель Нового Роздолу.

Між чоловіками виник конфлікт під час якого зловмисник кілька разів вдарив львів'янина ножем у живіт.



Чоловік ледь не зарізав львів'янина / Фото поліції Львівщини

Зловмиснику загрожує в'язниця

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "замах на вбивство". Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожуватиме від 7 до 15 років за ґратами.

Правоохоронці затримали зловмисника. Невдовзі йому повідомлять про підозру та оберуть запобіжний захід. Наразі слідчі продовжують проводити досудове розслідування.