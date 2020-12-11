У Львові 10 грудня чоловік намагався обікрасти платіжний термінал. Він встиг пошкодити апарат. Проте небайдужий львів'янин зателефонував у поліцію, й зловмисника затримали.

Інцидент трапився на вулиці Панаса Мирного близько 2:00. Завдяки місцевому мешканцю зловмиснику не вдалось обікрасти платіжний термінал. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Патрульної поліції Львівщини. Цікаво Замів сліди: на Львівщині чоловік обікрав та спалив єдиний магазин в селі – фото Як чоловік намагався обікрасти термінал Близько 2:00 у поліцію зателефонував стурбований львів'янин.

Чоловік розповів, що бачить через вікно, як на вулиці Панаса Мирного невідомий чоловік трощить платіжний термінал.

Львів'янин зняв злочин на відео.

Не гаючи ні хвилини, патрульні виїхали на місце виклику.

Зловмисник не встиг втекти, й правоохоронці затримали його на гарячому.

Патрульні викликали на місце події слідчих Сихівського відділу поліції.

34-річного львів'янина відвезли до відділку. Наразі збитки підраховують. Дивіться відео, як чоловік трощив платіжний термінал: