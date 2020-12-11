У Львові чоловік намагався розтрощити платіжний термінал: відео
У Львові 10 грудня чоловік намагався обікрасти платіжний термінал. Він встиг пошкодити апарат. Проте небайдужий львів'янин зателефонував у поліцію, й зловмисника затримали.
Інцидент трапився на вулиці Панаса Мирного близько 2:00. Завдяки місцевому мешканцю зловмиснику не вдалось обікрасти платіжний термінал. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Патрульної поліції Львівщини.
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Як чоловік намагався обікрасти термінал
- Близько 2:00 у поліцію зателефонував стурбований львів'янин.
- Чоловік розповів, що бачить через вікно, як на вулиці Панаса Мирного невідомий чоловік трощить платіжний термінал.
- Львів'янин зняв злочин на відео.
- Не гаючи ні хвилини, патрульні виїхали на місце виклику.
- Зловмисник не встиг втекти, й правоохоронці затримали його на гарячому.
- Патрульні викликали на місце події слідчих Сихівського відділу поліції.
- 34-річного львів'янина відвезли до відділку. Наразі збитки підраховують.
Дивіться відео, як чоловік трощив платіжний термінал:
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