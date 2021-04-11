У Львові чоловік під наркотиками стрибав на авто, які їхали поруч

У Львові 10 квітня чоловік під дією наркотиків кидався на автівки. На дах однієї з машин йому таки вдалось застрибнути.

Інцидент трапився на проспекті Червоної Калини у Сихівському районі. На місце прибули правоохоронці та забрали чоловіка у відділок.

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Як затримували чоловіка

Поліцейські приїхали, коли чоловік сидів на даху машини. Порушника зняли з автівки. У поліції зазначили, що він поводився неадекватно та був у стані зміненої свідомості.

Власниця пошкодженого авто написала заяву.

Що відомо про порушника

Коли правоохоронці привезли чоловіка до відділку, з'ясували, що 34-річний львів'янин перебуває в розшуку за крадіжку та грабіж. Ці правопорушення чоловік вчиняв не вперше.

Згодом виявили, що львів'янин перебував під дією синтетичного наркотику "солі". Його госпіталізували.

Надалі слідчі розслідуватимуть справу.

Зауважимо, водій маршрутки у Львові 6 квітня допоміг затримати чоловіка, який сів за кермо під дією наркотиків. Перевірка встановила, що затриманий перед поїздкою вживав метадон.



Чоловік застрибує на авто / Фото Патрульної поліції