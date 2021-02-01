У Львові правоохоронці затримали чоловіка, який напав на поліцейських. Патрульні 31 січня приїхали за викликом про домашнє насильство, й львів'янин побив їх.

Джерело: поліція Львівщини

Чоловік досить агресивно відреагував на приїзд правоохоронців. Він спочатку лаявся, а потім накинувся на них.

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Як львів'янин напав на поліцейських

Близько опівночі 31 січня правоохоронцям надійшло повідомлення про домашнє насильство у квартирі одного з будинків на вулиці Богдана Хмельницького.

Поліцейські негайно виїхали на місце виклику.

Правоохоронці встановили особу правопорушника – ним виявився 27-річний львів'янин.

Під час встановлення обставин події чоловік поводився доволі агресивно.

Він лаявся, не реагував на зауваження правоохоронців та чинив опір.

Пізніше львів'янин накинувся на поліцейських та побив їх.

Що загрожує зловмиснику

Слідчі відкрили кримінальне провадження за насильство щодо правоохоронця. Максимальне покарання, як передбачає санкція статті, – до 5 років за ґратами.

Окрім того, поліцейські притягнули зловмисника до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування.