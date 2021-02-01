У Львові чоловік побив поліцейських: зловмиснику загрожує до 5 років за ґратами
У Львові зловмисник напав на поліцейських / tvoemisto.tv
У Львові правоохоронці затримали чоловіка, який напав на поліцейських. Патрульні 31 січня приїхали за викликом про домашнє насильство, й львів'янин побив їх.
Джерело: поліція Львівщини
Чоловік досить агресивно відреагував на приїзд правоохоронців. Він спочатку лаявся, а потім накинувся на них.
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Як львів'янин напав на поліцейських
- Близько опівночі 31 січня правоохоронцям надійшло повідомлення про домашнє насильство у квартирі одного з будинків на вулиці Богдана Хмельницького.
- Поліцейські негайно виїхали на місце виклику.
- Правоохоронці встановили особу правопорушника – ним виявився 27-річний львів'янин.
- Під час встановлення обставин події чоловік поводився доволі агресивно.
- Він лаявся, не реагував на зауваження правоохоронців та чинив опір.
- Пізніше львів'янин накинувся на поліцейських та побив їх.
Що загрожує зловмиснику
Слідчі відкрили кримінальне провадження за насильство щодо правоохоронця. Максимальне покарання, як передбачає санкція статті, – до 5 років за ґратами.
Окрім того, поліцейські притягнули зловмисника до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування.
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