У Львові чоловік побив поліцейських: зловмиснику загрожує до 5 років за ґратами

1 лютого 2021 , 14:15
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У Львові правоохоронці затримали чоловіка, який напав на поліцейських. Патрульні 31 січня приїхали за викликом про домашнє насильство, й львів'янин побив їх.

Джерело: поліція Львівщини

Чоловік досить агресивно відреагував на приїзд правоохоронців. Він спочатку лаявся, а потім накинувся на них.

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Як львів'янин напав на поліцейських

  • Близько опівночі 31 січня правоохоронцям надійшло повідомлення про домашнє насильство у квартирі одного з будинків на вулиці Богдана Хмельницького.
  • Поліцейські негайно виїхали на місце виклику.
  • Правоохоронці встановили особу правопорушника – ним виявився 27-річний львів'янин.
  • Під час встановлення обставин події чоловік поводився доволі агресивно.
  • Він лаявся, не реагував на зауваження правоохоронців та чинив опір.
  • Пізніше львів'янин накинувся на поліцейських та побив їх.

Що загрожує зловмиснику

Слідчі відкрили кримінальне провадження за насильство щодо правоохоронця. Максимальне покарання, як передбачає санкція статті, – до 5 років за ґратами.

Окрім того, поліцейські притягнули зловмисника до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування.