У Львові чоловік побив поліцейських: зловмиснику загрожує до 5 років за ґратами

У Львові правоохоронці затримали чоловіка, який напав на поліцейських. Патрульні 31 січня приїхали за викликом про домашнє насильство, й львів'янин побив їх.
Джерело: поліція Львівщини
Чоловік досить агресивно відреагував на приїзд правоохоронців. Він спочатку лаявся, а потім накинувся на них.
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Слідчі відкрили кримінальне провадження за насильство щодо правоохоронця. Максимальне покарання, як передбачає санкція статті, – до 5 років за ґратами.
Окрім того, поліцейські притягнули зловмисника до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування.