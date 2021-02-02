У Львові суд виніс вирок щодо львів'янина, який напав на водія автобуса №46. Агресивний пасажир розбив камнем лобове скло, а потім накинувся на чоловіка.

Джерело: ZAXID.NET

Чоловік побив водія автобуса восени 2020 року. Шевченківський районний суд Львова оштрафував порушника на 17 тисяч гривень.

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Як чоловік побив водія

Інцидент трапився у Львові 18 жовтня 2020 року об 11:30 у міському автобусі №46, який обслуговує комунальний перевізник АТП-1.

Один з пасажирів почав лаятись до водія. Пізніше він запропонував чоловікові вийти.

Коли водій вийшов з автобуса, пасажир підняв з землі камінь і розбив лобове скло.

Потім чоловік знову підняв камінь. Він намагався кинути його в автобус, але поцілив водієві в руку.

Пасажир кілька разів вдарив водія. Постраждалий отримав легкі тілесні ушкодження.

Після цього інциденту автобус зняли з маршруту, щоб замінити лобове скло.

Заміна скла та інші збитки коштували перевізнику 14,7 тисячі гривень.

Який вирок виніс суд

В обвинувальному акті зазначили, що пасажир-нападник визнав свою провину. Проте на судове засідання, яке відбулось 27 січня 2021 року, він не прийшов. У судовому вироку не вказана причина агресивної поведінки чоловіка.

Суддя Шевченківського райсуду Валентина Свірідова визнала пасажира винним у хуліганстві. Його оштрафували на 17 тисяч гривень. Цей вирок поки не набув чинності, бо не пройшло 30 днів з моменту його оголошення. Тому чоловік ще може оскаржити його в апеляції.