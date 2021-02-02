У Львові чоловік побив водія автобуса і розбив каменем лобове скло: його оштрафували

У Львові суд виніс вирок щодо львів'янина, який напав на водія автобуса №46. Агресивний пасажир розбив камнем лобове скло, а потім накинувся на чоловіка.
Джерело: ZAXID.NET
Чоловік побив водія автобуса восени 2020 року. Шевченківський районний суд Львова оштрафував порушника на 17 тисяч гривень.
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В обвинувальному акті зазначили, що пасажир-нападник визнав свою провину. Проте на судове засідання, яке відбулось 27 січня 2021 року, він не прийшов. У судовому вироку не вказана причина агресивної поведінки чоловіка.
Суддя Шевченківського райсуду Валентина Свірідова визнала пасажира винним у хуліганстві. Його оштрафували на 17 тисяч гривень. Цей вирок поки не набув чинності, бо не пройшло 30 днів з моменту його оголошення. Тому чоловік ще може оскаржити його в апеляції.