У Львові 2 грудня слідчі повідомили про підозру чоловікові, який побив свою знайому. Від травм, які зловмисник їй завдав, жінка померла просто в під'їзді, коли поверталась додому.

Чоловік побив свою знайому під час пиятики. Вона померла в під'їзді будинку на вулиці Дністерській, повертаючись додому. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.

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Як чоловік побив знайому до смерті

Лікарі швидкої 29 листопада близько 14:00 зателефонували до поліції.

Вони розповіли, що в одному з під'їздів на вулиці Дністерській знайшли тіло жінки з ознаками насильницької смерті.

Правоохоронці вирушили на місце виклику. Вони встановили, що загиблою була 47-річна львів'янка.

Її тіло скерували на експертизу, яка встановила, що жінка померла від побиття.

Невдовзі поліцейські знайшли зловмисника. Ним виявився раніше судимий 35-річний львів'янин.

За інформацією правоохоронців, чоловік побив знайому під час пиятики, коли між ними виник конфлікт.

Жінка пішла після цього додому. Проте дійти до своєї квартири не змогла.

Львів'янка померла у під'їзді будинку, в якому жила.

Що загрожує зловмиснику

Слідчі 2 грудня повідомили зловмиснику про підозру в нанесенні умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Чоловікові загрожує покарання – від 7 до 10 років за ґратами. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.