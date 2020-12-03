У Львові чоловік побив знайому до смерті: жінка померла у під'їзді свого будинку
У Львові 2 грудня слідчі повідомили про підозру чоловікові, який побив свою знайому. Від травм, які зловмисник їй завдав, жінка померла просто в під'їзді, коли поверталась додому.
Чоловік побив свою знайому під час пиятики. Вона померла в під'їзді будинку на вулиці Дністерській, повертаючись додому. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.
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Як чоловік побив знайому до смерті
- Лікарі швидкої 29 листопада близько 14:00 зателефонували до поліції.
- Вони розповіли, що в одному з під'їздів на вулиці Дністерській знайшли тіло жінки з ознаками насильницької смерті.
- Правоохоронці вирушили на місце виклику. Вони встановили, що загиблою була 47-річна львів'янка.
- Її тіло скерували на експертизу, яка встановила, що жінка померла від побиття.
- Невдовзі поліцейські знайшли зловмисника. Ним виявився раніше судимий 35-річний львів'янин.
- За інформацією правоохоронців, чоловік побив знайому під час пиятики, коли між ними виник конфлікт.
- Жінка пішла після цього додому. Проте дійти до своєї квартири не змогла.
- Львів'янка померла у під'їзді будинку, в якому жила.
Що загрожує зловмиснику
Слідчі 2 грудня повідомили зловмиснику про підозру в нанесенні умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.
Чоловікові загрожує покарання – від 7 до 10 років за ґратами. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.
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