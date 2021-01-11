У Львові чоловік покусав патрульного: зловмиснику загрожує ув'язнення – фото
У Львові 9 січня під час затримання 27-річний чоловік покусав патрульного. Мати зловмисника викликала правоохоронців, бо знайшла у свого сина пакунок з ймовірними наркотиками.
Інцидент трапився на вулиці Китайській. Зловмиснику загрожує до 5 років за ґратами. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Патрульної поліції Львівщини.
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Як чоловік покусав правоохоронця
- Близько 11:00 патрульних викликали на вулицю Китайську. Мати 27-річного чоловіка викликала поліцію, бо знайшла у сина наркотичні речовини.
- Коли правоохоронці приїхали на місце події, то побачили у кімнаті чоловіка безлад.
- Його мати забрала зі столу згорток з невідомою порошкоподібною речовиною білого кольору (ймовірно, наркотиками).
- Львів'янину повідомили, що на місце події викличуть слідчих для вилучення згортку.
- Раптом чоловік почав агресивно поводитися, погрожувати поліцейським фізичною розправою та лаятись.
- Зловмисник встав у бойову стійку та рушив на поліцейських. Під час затримання львів'янин активно опирався – він відбивався ногами, руками та головою.
- В один момент, чоловік вкусив патрульного за ногу.
- Медики діагностували у правоохоронця забій ноги та кусану рану стегна.
Дивіться фото, як чоловік покусав патрульного / Фото Патрульної поліції Львівщини
Що загрожує зловмиснику
Правоохоронці відвезли чоловіка у Личаківський відділ поліції. Йому загрожує відповідальність за умисне заподіяння правоохоронцеві тілесних ушкоджень.
Таке правопорушення карається обмеженням волі терміном до 5 років або позбавленням волі на той самий строк.
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