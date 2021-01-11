У Львові 9 січня під час затримання 27-річний чоловік покусав патрульного. Мати зловмисника викликала правоохоронців, бо знайшла у свого сина пакунок з ймовірними наркотиками.

Інцидент трапився на вулиці Китайській. Зловмиснику загрожує до 5 років за ґратами. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Патрульної поліції Львівщини.

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Як чоловік покусав правоохоронця

Близько 11:00 патрульних викликали на вулицю Китайську. Мати 27-річного чоловіка викликала поліцію, бо знайшла у сина наркотичні речовини.

Коли правоохоронці приїхали на місце події, то побачили у кімнаті чоловіка безлад.

Його мати забрала зі столу згорток з невідомою порошкоподібною речовиною білого кольору (ймовірно, наркотиками).

Львів'янину повідомили, що на місце події викличуть слідчих для вилучення згортку.

Раптом чоловік почав агресивно поводитися, погрожувати поліцейським фізичною розправою та лаятись.

Зловмисник встав у бойову стійку та рушив на поліцейських. Під час затримання львів'янин активно опирався – він відбивався ногами, руками та головою.

В один момент, чоловік вкусив патрульного за ногу.

Медики діагностували у правоохоронця забій ноги та кусану рану стегна.

Дивіться фото, як чоловік покусав патрульного / Фото Патрульної поліції Львівщини

Що загрожує зловмиснику

Правоохоронці відвезли чоловіка у Личаківський відділ поліції. Йому загрожує відповідальність за умисне заподіяння правоохоронцеві тілесних ушкоджень.

Таке правопорушення карається обмеженням волі терміном до 5 років або позбавленням волі на той самий строк.