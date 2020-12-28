У Львові п'яний чоловік 28 грудня помочився в під'їзді. Коли поліцейський, який в той час повертався додому зі служби, зробив йому зауваження, порушник потягнувся за мисливською рушницею.

П'яний чоловік мочився у під'їзді будинку на вулиці Грінченка. За це порушника відвезли до поліцейського відділку. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Патрульної поліції Львівщини. Цікаво Підроблені сигарети на 60 мільйонів гривень: поліцейські знайшли підпільний цех – фото Як п'яний чоловік погрожував ТОРівцю рушницею Увечері 28 грудня інспектор роти ТОР повертався додому.

В під'їзді свого будинку на вулиці Грінченка він побачив чоловіка, який мочився на сходовій клітці.

Поліцейський був у формі, але він ще додатково представився і зробив порушнику зауваження.

Чоловік відреагував доволі агресивно – він почав лаятись і потягнувся за мисливською рушницею, яка стояла неподалік.

Патрульний затримав порушника і викликав колег, які були на зміні.

40-річний львів'янин продовжував поводитися неадекватно. Він був в стані сильного алкогольного сп'яніння.

Чоловіка відвезли у Шевченківський відділ поліції, де дільничний склав на нього протокол за дрібне хуліганство.

П'яний чоловік мочився у під'їзді будинку / Фото Патрульної поліції Львівщини

Чоловік погрожував рушницею ТОРівцю / Фото Патрульної поліції Львівщини

На порушника склали адмінпротокол / Фото Патрульної поліції Львівщини