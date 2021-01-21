У Львові чоловік дивним чином намагався прилаштувати свого собаку "у добрі руки". Він 20 січня прив'язав чотирилапу до стовпа й лишив помирати на морозі. Проте собачку Зірку все ж врятували волонтери.

Господар прив'язав свого собаку до стовпа неподалік зупинки громадського транспорту біля "Ашану" на вулиці Стрийській. Біля чотирилапої чоловік залишив записку: "Віддам в добрі руки". Про це на своїй фейсбук-сторінці розповів волонтер та зоозахисник Ігор Сайко.

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Як чоловік залишив свого собаку

Невідомий чоловік 20 січня прив'язав до стовпа біля ТРЦ King Cross Leopolis свого собаку. Господар лишив записку, у якій мовилось, що він віддає Зірку "у добрі руки" й чотирилапа – лагідна та має усі щеплення.

Собака дуже скавчала та гавкала, тож люди здійняли ґвалт. Так, порятунком чотирилапої зайнялись волонтери та небайдужі перехожі. Волонтер Ігор Сайко написав у своєму дописі, що не засуджує попереднього власника, адже з песиком могли вчинити значно гірше та й причини відмовитись від чотирилапої могли б бути різні.

Знаєте, що перше прийшло в голову, коли ми побачили прив'язану біля "Ашану" собаку Зірку з запискою на стовпі? Не знаю чи повірите. Це було: "Дякую!". Дякую, що не вивезли кудись! Дякую, що не прив'язали в глибокому лісі! Дякую, що не шукали варіантів, як вбити!

– зазначив волонтер.

Дивіться відео, як чоловік прив'язав собаку до стовпа:

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Як врятували Зірку

Сайко розповів, що Зірку 19 січня прив'язали просто до дверей під входом в ТРЦ King Cross Leopolis. Проте у той день їй ніхто не допоміг.

А вже 20 січня її лишили біля стовпа поблизу автобусної зупинки, що розташована неподалік цього ж ТРЦ. Саме того дня знайшлась небайдужа людина, яка не змогла просто пройти повз чотирилапу.

І ось тут Зірка натрапила на першу людину у своєму житті – Агельярова Віталія! Який не поїхав додому в Стрий, а залишився з нею і, не відходячи, почав шукати допомогу для неї,

– додав волонтер.

Дивіться фото, як врятували собаку / Фото Ігоря Сайко

Хоч у записці господар й вказав, що Зірка не кусається, волонтерам коштувало чималих зусиль її врятувати, адже перший час вона не підпускала до себе нікого.

"Відносно "не кусається", виявилось, що не зовсім так. Віталій, Оксана, Іван – покусані. Мене Зірка пошкодувала. Але собака у нас! До вечора вже трохи заспокоїлась. Не кидалась. Трохи підрикувала. Але вже акуратно з боку чи зі спини підходила нюхати, знайомитись", – розповів Сайко.