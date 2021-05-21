У Львові чоловік розгромив 5 автомобілів та супермаркет

У Львові 21 травня неадекватний чоловік розгромив кілька автомобілів. Крім того, він вибив вікно супермаркету та проник всередину.
Деталі інциденту у Львові
Подія трапилася близько 4 години ранку на вулиці Шевченка. На місце викликали правоохоронців.
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Зі слів заявника, спочатку чоловік пошкодив його автомобіль, а потім розбив скло в дверях магазину і зайшов всередину. Зловмисник почав трощити там товар і розбив термінал,
– розповіли патрульні.
Окрім того, він пошкодив 5 автомобілів:
- капоти Pontiac Solstice, Kia Sportage та Ford Mustang;
- вітрове скло Ford Focus та Skoda Octavia.
Що відомо про неадеквата
Правоохоронці затримали зловмисника. Ним виявився 37-річний мешканець Херсонської області. Він тимчасово живе та працює у Львові.