У Львові чоловік розгромив 5 автомобілів та супермаркет

У Львові 21 травня неадекватний чоловік розгромив кілька автомобілів. Крім того, він вибив вікно супермаркету та проник всередину.

Деталі інциденту у Львові

Подія трапилася близько 4 години ранку на вулиці Шевченка. На місце викликали правоохоронців.

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Зі слів заявника, спочатку чоловік пошкодив його автомобіль, а потім розбив скло в дверях магазину і зайшов всередину. Зловмисник почав трощити там товар і розбив термінал,

– розповіли патрульні.

Окрім того, він пошкодив 5 автомобілів:

капоти Pontiac Solstice, Kia Sportage та Ford Mustang;

вітрове скло Ford Focus та Skoda Octavia.

Що відомо про неадеквата

Правоохоронці затримали зловмисника. Ним виявився 37-річний мешканець Херсонської області. Він тимчасово живе та працює у Львові.