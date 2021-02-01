У Львові чоловік з розладами психіки стріляв посеред вулиці: фото
У Львові 31 січня патрульні затримали чоловіка, який стріляв з пневматичного пістолета посеред вулиці. Правоохоронців викликав сусід львів'янина, який розповів, що порушник має розлади психіки.
Джерело: Патрульна поліція Львівщини
Інцидент трапився близько 21:00 на вулиці Татарбунарській. Чоловік здійснив 3 постріли з пневматичного пістолета.
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Як чоловік стріляв посеред вулиці з пістолета
- Повідомлення про стрілянину на вулиці Татарбунарській патрульні отримали близько 21:00.
- Чоловік, який телефонував, розповів, що його сусід, який має розлади психіки, здійснив 2 постріли у повітря, а третій – у шпали, що лежали біля будинку.
- Коли патрульні приїхали на місце виклику, 40-річний порушник почав погрожувати їм предметом, схожим на зброю.
- Правоохоронці його затримали та одягнули кайданки.
- Чоловіка відвезли у поліцейський відділок та вилучили пневматичний пістолет.
Чоловік погрожував патрульним / Фото Патрульної поліції Львівщини
Що загрожує правопорушнику
Правоохоронці склали на чоловіка протокол за стрільбу з пневматичної зброї в не відведених для цього місцях. За таке правопорушення йому загрожує від 1,7 до 2,55 тисячі гривень штрафу з конфіскацією пістолета.
Порушнику загрожує штраф / Фото Патрульної поліції Львівщини
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