У Львові 12 січня правоохоронці затримали 31-річного чоловіка. Він зателефонував у поліцію та зізнався, що вбив свою дружину на очах у 3 маленьких дітей.

Львів'янин вбив свою дружину під час сварки. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини. Цікаво Зарізав друга у Святвечір: на Львівщині чоловіка затримали за вбивство Як чоловік вбив власну дружину Близько 7:20 на оперативну лінію 102 зателефонував львів'янин. Чоловік розповів, що вбив свою дружину.

Правоохоронці негайно прибули на місце виклику.

Вони встановили, 31-річний чоловік побив свою 30-річну дружину під час сварки.

Жінка отримала травми, які були несумісні з життям. Вона померла до приїзду медиків.

Під час вбивства жінки у квартирі перебували 3 дітей подружжя – 6-місячне немовля та діти віком 2 та 5 років.

Львів'янин забив власну дружину до смерті / Фото поліції Львівщини Що загрожує зловмиснику Слідчі відкрили кримінальне провадження за умисне вбивство. Максимальне покарання, яке передбачене санкцією статті, – до 15 років за ґратами. Поліцейські затримали зловмисника. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.

Чоловікові загрожує до 15 років за ґратами / Фото поліції Львівщини

Правоохоронці проводять досудове розслідування / Фото поліції Львівщини