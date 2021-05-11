Тіло загиблого у квартирі знайшла його співмешканка. Невдовзі затриманому повідомлять про підозру.
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Львів'янин жорстоко вбив свого знайомого
- О 18:40 правоохоронцям зателефонувала стурбована 63-річна львів'янка.
- Жінка розповіла, що, повернувшись додому, знайшла у квартирі тіло свого 58-річного співмешканця.
- Правоохоронці, не гаючи часу, виїхали на місце виклику.
- Вони встановили, що чоловік загинув внаслідок численних травм. Також на його тілі знайшли термічні опіки.
- Невдовзі правоохоронці встановили, що до злочину був причетним 62-річний львів'янин.
- Того дня він прийшов у гості до свого знайомого. Між чоловіками виник конфлікт, під час якого гість завдав господарю кількох ударів ножем та молотком.
- Внаслідок цього чоловік помер. Зловмисник намагався спалити тіло, проте йому нічого не вдалось, тож він втік.
- Правоохоронцям вдалось розшукати знаряддя вбивства – молоток та ніж. Втікач викинув їх за 500 метрів від квартири, де вбив свого знайомого.
- Речові докази скерували на експертне дослідження.
Львів'янин вбив свого знайомого / Фото поліції Львівщини
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Правоохоронці проводять розслідування
Слідчі відкрили кримінальне провадження за умисне вбивство. Якщо провину зловмисника доведуть у суді, йому загрожуватиме від 7 до 15 років у в'язниці.
Невдовзі правоохоронці повідомлять затриманому про підозру, а суд обере йому запобіжний захід. Наразі слідчі продовжують проводити досудове розслідування.
Тіло загиблого знайшла його співмешканка / Фото поліції Львівщини
Правоохоронці проводять розслідування / Фото поліції Львівщини