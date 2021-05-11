Тіло загиблого у квартирі знайшла його співмешканка. Невдовзі затриманому повідомлять про підозру.

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Львів'янин жорстоко вбив свого знайомого

О 18:40 правоохоронцям зателефонувала стурбована 63-річна львів'янка.

Жінка розповіла, що, повернувшись додому, знайшла у квартирі тіло свого 58-річного співмешканця.

Правоохоронці, не гаючи часу, виїхали на місце виклику.

Вони встановили, що чоловік загинув внаслідок численних травм. Також на його тілі знайшли термічні опіки.

Невдовзі правоохоронці встановили, що до злочину був причетним 62-річний львів'янин.

Того дня він прийшов у гості до свого знайомого. Між чоловіками виник конфлікт, під час якого гість завдав господарю кількох ударів ножем та молотком.

Внаслідок цього чоловік помер. Зловмисник намагався спалити тіло, проте йому нічого не вдалось, тож він втік.

Правоохоронцям вдалось розшукати знаряддя вбивства – молоток та ніж. Втікач викинув їх за 500 метрів від квартири, де вбив свого знайомого.

Речові докази скерували на експертне дослідження.



Львів'янин вбив свого знайомого / Фото поліції Львівщини

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Правоохоронці проводять розслідування

Слідчі відкрили кримінальне провадження за умисне вбивство. Якщо провину зловмисника доведуть у суді, йому загрожуватиме від 7 до 15 років у в'язниці.

Невдовзі правоохоронці повідомлять затриманому про підозру, а суд обере йому запобіжний захід. Наразі слідчі продовжують проводити досудове розслідування.



Тіло загиблого знайшла його співмешканка / Фото поліції Львівщини



Правоохоронці проводять розслідування / Фото поліції Львівщини