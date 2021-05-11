Тіло загиблого у квартирі знайшла його співмешканка. Невдовзі затриманому повідомлять про підозру.

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Львів'янин жорстоко вбив свого знайомого

  • О 18:40 правоохоронцям зателефонувала стурбована 63-річна львів'янка.
  • Жінка розповіла, що, повернувшись додому, знайшла у квартирі тіло свого 58-річного співмешканця.
  • Правоохоронці, не гаючи часу, виїхали на місце виклику.
  • Вони встановили, що чоловік загинув внаслідок численних травм. Також на його тілі знайшли термічні опіки.
  • Невдовзі правоохоронці встановили, що до злочину був причетним 62-річний львів'янин.
  • Того дня він прийшов у гості до свого знайомого. Між чоловіками виник конфлікт, під час якого гість завдав господарю кількох ударів ножем та молотком.
  • Внаслідок цього чоловік помер. Зловмисник намагався спалити тіло, проте йому нічого не вдалось, тож він втік.
  • Правоохоронцям вдалось розшукати знаряддя вбивства – молоток та ніж. Втікач викинув їх за 500 метрів від квартири, де вбив свого знайомого.
  • Речові докази скерували на експертне дослідження.

У Львові чоловік жортоко вбив свого знайомого й намагався спалити тіло: фото
Львів'янин вбив свого знайомого / Фото поліції Львівщини

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Правоохоронці проводять розслідування

Слідчі відкрили кримінальне провадження за умисне вбивство. Якщо провину зловмисника доведуть у суді, йому загрожуватиме від 7 до 15 років у в'язниці.

Невдовзі правоохоронці повідомлять затриманому про підозру, а суд обере йому запобіжний захід. Наразі слідчі продовжують проводити досудове розслідування.

У Львові чоловік жортоко вбив свого знайомого й намагався спалити тіло: фото
Тіло загиблого знайшла його співмешканка / Фото поліції Львівщини

У Львові чоловік жортоко вбив свого знайомого й намагався спалити тіло: фото
Правоохоронці проводять розслідування / Фото поліції Львівщини