Зловмиснику загрожує до 8 років за ґратами. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

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Чоловік ледь не зарізав свого знайомого

Медики однієї з львівських лікарень зателефонували правоохоронцям о 22:00.

Вони розповіли, що в реанімацію медзакладу потрапив чоловік з ножовим пораненням у живіт.

До розкриття злочину залучили слідчо-оперативну групу, криміналістів та співробітників інших служб поліції Львівщини.

Правоохоронці встановили, що пораненим був 34-річний львів'янин.

Між чоловіком та його знайомим, 35-річним жителем Львова, виник конфлікт.

Саме під час сварки зловмисник вдарив постраждалого ножем у живіт.

Правоохоронці проводять розслідування

Слідчі відкрили кримінальне провадження за умисне нанесення тяжкого тілесного ушкодження. Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожуватиме від 5 до 8 років у в'язниці.

Невдовзі львів'янину повідомлять про підозру, а суд обере для нього запобіжний захід. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.

Зверніть увагу! У Львові 10 травня правоохоронці затримали 62-річного чоловіка, який вбив свого знайомого. Зловмисник намагався спалити тіло жертви, але йому нічого не вдалось, тож він втік. Затриманому загрожує до 15 років за ґратами.