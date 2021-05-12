Зловмиснику загрожує до 8 років за ґратами. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.
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Чоловік ледь не зарізав свого знайомого
- Медики однієї з львівських лікарень зателефонували правоохоронцям о 22:00.
- Вони розповіли, що в реанімацію медзакладу потрапив чоловік з ножовим пораненням у живіт.
- До розкриття злочину залучили слідчо-оперативну групу, криміналістів та співробітників інших служб поліції Львівщини.
- Правоохоронці встановили, що пораненим був 34-річний львів'янин.
- Між чоловіком та його знайомим, 35-річним жителем Львова, виник конфлікт.
- Саме під час сварки зловмисник вдарив постраждалого ножем у живіт.
Правоохоронці проводять розслідування
Слідчі відкрили кримінальне провадження за умисне нанесення тяжкого тілесного ушкодження. Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожуватиме від 5 до 8 років у в'язниці.
Невдовзі львів'янину повідомлять про підозру, а суд обере для нього запобіжний захід. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.