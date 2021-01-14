У Львові на автовокзалі 14 січня чоловік, проламавши дах магазину, впав з 3 поверху на бетонну підлогу. Постраждалий отримав серйозні травми. Медики відвезли чоловіка до лікарні.

Інцидент трапився близько 1:00 у приміщенні автовокзалу на вулиці Стрийській. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини події. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Патрульної поліції Львівщини. Цікаво На Львівщині від отруєння чадним газом загинули мати та її 3-річний син: фото Як чоловік впав з 3 поверху автовокзалу Близько 1:00 правоохоронці отримали виклик на автовокзал, що на вулиці Стрийський.

Охоронець, який там працює, розповів, що з 2 чи 3 поверху впав чоловік та проламав дах магазину.

Патрульні, які першими приїхали на місце виклику, побачили постраждалого, у якого з голови сильно текла кров.

Зі слів очевидців, чоловік ходив на 3 поверсі автовокзалу. Потім він перехилився через перила і впав вниз.

Проламавши гіпсокартонну стелю, чоловік впав на підлогу магазину, що розміщений на автостанції.

Інцидент трапився близько 1:00 / Фото патрульної поліції Львівщини Правоохоронці встановлюють обставини інциденту Патрульні надали чоловікові домедичну допомогу та зупинили кровотечу. Згодом правоохоронці допомогли лікарям занести постраждалого до карети швидкої. Медики відвезли до лікарні 42-річного жителя Полтави. Попередньо відомо, що чоловік отримав чисельні травми – черепно-мозкову травму, перелом стегна тощо. Наразі невідомо, чи перебував постраждалий у нетверезому стані. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події / Фото патрульної поліції Львівщини