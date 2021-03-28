У Львові відбувався суд над 22-річним хлопцем, який їздив без прав. Однак відразу після слухання чоловік знову поїхав за кермом автомобіля.

26 березня патрульні міста Львова притягнули чоловіка до відповідальності за статтею №382 – невиконання рішення суду. Раніше його позбавили водійського посвідчення за нетверезе водіння.

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Деталі справи

Слухання відбулось у Сихівському суді міста Львова. Після закінчення засідання, свідки у цій справі побачили через вікно, що водій знову їде за кермом свого автомобіля Skoda Fabia.

Згодом чоловіка зупинили й винесли постанову за статтею щодо керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами.

Що чекає на водія

Тепер йому загрожує штраф у розмірі 20 400 гривень. На нього повторно написали рапорт й щодо невиконання рішення суду.

Також працівники поліції виявили в чоловіка 2 водійські посвідчення. У базі даних вони зазначались як "загублені". Матеріали у цій справі передали слідчим, а незаконні водійські документи – вилучили.