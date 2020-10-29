У Львові двоє чоловіків 29 жовтня крали тротуарну плитку. Патрульні затримали львів’ян, коли вони вантажили її у свою автівку.

Інцидент трапився на вулиці Пекарській близько 4 години ранку. Чоловік, який був причетний до ремонту дороги, вирішив взяти трохи вуличної плитки собі. Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Львівщини.

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Як затримали зловмисників

Під час патрулювання міста правоохоронці побачили на вулиці Пекарській двох чоловіків, які вантажили тротуарну плитку в автівку Hyundai.

Патрульним видалось дивним таке заняття о 4 годині ранку. Вони вирішили поспілкуватись з підозрілими чоловіками.

Зловмисники плутались в поясненнях. Пізніше один чоловік все ж зізнався, що хотів покласти цю плитку у себе на подвір’ї.

Поліцейські зʼясували, що 38-річний львів’янин був причетний до ремонту дороги на вулиці Пекарській.



Один з чоловіків був причетний до ремонту дороги на Пекарській / Фото Патрульної поліції Львівщини

Що загрожує зловмисникам за крадіжку плитки

На місце злочину приїхали слідчі. Вони вилучили тротуарну плитку та автомобіль до з’ясування обставин.

Попередня кваліфікація події – крадіжка. Максимальне покарання за такий злочин – до 3 років за ґратами.

Наразі правоохоронці розслідують обставини події.



Патрульні затримали чоловіків, коли вони клали плитку у своє авто / Фото Патрульної поліції Львівщини



Наразі правоохоронці розслідують злочин / Фото Патрульної поліції Львівщини