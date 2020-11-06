У Львові чоловіки знищили мурал, присвячений Каті Гандзюк: відео
У Львові 5 листопада знищили мурал, присвячений активістці Каті Гандзюк. На наступний день після річниці її смерті троє чоловіків просто здерли лопатами цитату та зображення активістки.
Мурал був розташований на вулиці Замковій. Ще 4 листопада, на роковини смерті Гандзюк, сюди приходили небайдужі львів’яни, щоб вшанувати пам’ять активістки. Про це повідомило "Суспільне".
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Як чоловіки нищили мурал
На відео чоловіки грубо зчищають лопатами мурал. Свої дії вони пояснюють тим, що виконують роботи з "благоустрою" міста. На думку чоловіків, такі малюнки просто не допустимі на стіні навколо держустанови — Львівського державного університету внутрішніх справ.
Скажіть, ви вдома у себе на паркані дозволите робити таке? Це є паркан державної установи, де має бути відповідно якийсь колір. Це є благоустрій міста,
– сказав чоловік.
Дивіться відео, на якому чоловіки здирали мурал лопатами:
Нагадаємо, 4 листопада у Львові відбулася акція "Два роки без Каті Гандзюк: замовники досі не покарані". Небайдужі львів’яни зібралися біля муралу із зображенням Гандзюк, щоб вшанувати її пам'ять.
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