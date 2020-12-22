Депутат Львівської міськради від фракції "Європейська солідарність" Юрій Ломага придбав квартиру на вулиці Хорватській у Львові ще 3 роки тому. Однак наразі там мешкає сім'я, яка стверджує, що документи на квартиру були підроблені, тому вони не планують виселятись.

Ломага домігся рішення суду про примусове виселення родини з квартири. Проте 21 грудня, коли до будинку прийшла виконавча служба, активісти вже стояли біля під'їзду та не давали виконати рішення суду. Про це повідомив ZAXID.NET.

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Що відомо про судову тяганину щодо квартири на вулиці Хорватській

Близько 3 років тому Ломага придбав квартиру на вулиці Хорватській. За словами її мешканки, квартиру продали незаконно, бо документи були підроблені.

Ломага купив цю квартиру в Напольської при 7 наявних судах, при невиконаному виконавчому провадженні, при 2 відкритих кримінальних справах. І нотаріус все це оформляє,

– зазначила мешканка квартири Галина Просолович.

Просолович розповіла, що вона – сирота. Попередня власниця квартири – її тітка, яка була опікункою жінки. У помешканні родички вона прожила ледь не все своє життя. Після смерті тітки родичі заявили, що мають заповіт і Просолович повинна виїхати з квартири. Так, жінка вже понад 10 років бореться з рейдерським захопленням квартири.

"На похороні з'ясувалося, що квартира приватизована, дитина виписана (син Просолович – 24 канал), у моїх родичів на руках заповіт. Я в інтересах неповнолітнього мого сина подаю до суду. Приходить на суд також прокуратура в інтересах неповнолітнього. Суддя виносить рішення на користь дитини. Але, коли справу подають на апеляцію, в цьому суді викидають фразу "позов в інтересах неповнолітнього" і скасовують рішення першої інстанції", – пояснила жінка.

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Як жінку намагалась виселити з квартири виконавча служба

Ломага домігся рішення суду про примусове виселення родини Просолович з квартири. 21 грудня під під'їзд пришла виконавча служба. Самого депутата з ними не було. Замість нього приїхав представник Ломаги – не надто говіркий кремезний чоловік. Він розповів, що депутат не прийшов, бо захворів.

На виконавчу службу чекало розчарування – біля будинку їх зустріла чимала група підтримки Просолович з вигуками "ганьба". Усі присутні добре знали про судові поневіряння родини жінки.

Дуже добре знаю ту сім'ю, яка фактично ціле життя мешкала в тій хаті, яка опікувалася старою тіткою, яка її поховала, яка ціле життя прожила тут. Я ходила на суди, і знаю, як проходили ті суди. Це було просто судилище, а не суди,

– розповіла активістка Лідія Конюх.

Виконавчій службі 21 грудня не вдалось виселити родину Просолович й вони склали протокол про перешкоджання діяльності.

Цікаво! Юрій Ломага – депутат Львівської міськради від партії "Європейська солідарність". За професією він адвокат. Ломага відомий тим, що захищав у суді справи щодо скандального будівництва, руйнування пам’яток архітектури та рейдерства.