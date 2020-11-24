У цікавий період живемо: Садовий прокоментував "чорну раду" ЛМР
У Львові новообрані депутати "Євросолідарності" й "Свободи" 24 листопада, не очікуючи колег і рішення ЦВК щодо виборів міського голови, провели першу сесію нової міської ради. Обраний міським головою Андрій Садовий підкреслив, що внаслідок таких дій у місті невизначена ситуація з місцевим самоврядуванням.
Крім того, новообрані депутати порушили традицію міста, коли першим брав слово капелан, а присягу зачитує найстарший депутат міської ради. Про це Андрій Садовий заявив під час свого брифінгу, який опублікував у фейсбуці.
До слова Це продовження виборчої кампанії, – Садовий про скандальне рішення ТВК
Він підкреслив, що нині, коли депутати складали присягу, сесійна зала ще навіть не була готова. Адже її готуватимуть лише до 3 грудня, коли спершу й мала бути присяга нової міськради.
Оце забігли, проголосували самі за себе. Щоб ви розуміли, депутатам з інших фракцій ніхто не дзвонив, не запрошував. Комісія фактично працює в інтересах одного бізнес-формування КК: Козловського – Кривецького. Цікавий період життя нашого міста,
– підкреслив Андрій Садовий.
Він також висловив сподівання, що виборча комісія продовжить роботу з публікування результатів виборів, аби можна було нормально продовжувати роботу в місті.
"Фактично, від сьогоднішнього дня є незрозумілою ситуацію з повноваженнями. Адже від сьогоднішнього дня сесія, яка відбулася, припиняє повноваження чинного міського голови. Нової сесії ще немає. Зараз наші правники це все будуть вивчати", – розповів Садовий, який фактично кілька днів не буде мером – до оголошення остаточних результатів виборів і складання нової присяги.
Політик підкреслив, що такий казус трапився вперше в історії міста Львова. Мовляв, імовірно ініціатори цього просто хотіли показати, "хто в хаті господар", чим фактично нівелювали вибір громади.
Це просто глупо. Я маю повагу до здорового глузду й хочу запевнити львів'ян, що буду працювати виключно в межах закону, поважати його. Усі люди, які його порушують, понесуть покарання,
– запевнив кандидат у мери Львова.
Що трапилося у Львові
- Як і в решті містах і селах України, тут 25 жовтня відбулися місцеві вибори. Новообрані депутати й міський голова мали скласти присягу протягом 14 днів з моменту затвердження результатів виборів.
- Втім, у питанні з депутатами виникли проблеми через те, що було декілька судових позовів, а до їх розгляду не можна було призначати засідання нової міськради. А мера обирали в другому турі лише 22 листопада.
- Тож першу сесію, а відтак і присягу планували складати 3 грудня. Та в ніч після другого туру новообрані депутати від "Євросолідарності" звернулися до виборчої комісії, аби призначити перше засідання на 24 листопада. Та рішення підтримала.
- Ще раніше Андрій Садовий заявляв, що в такий спосіб просто намагаються узурпувати владу в місті. Адже з цього моменту й до складання присяги нового мера депутати можуть призначити виконувача його обов'язків, а також заступників.
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