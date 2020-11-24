У Львові новообрані депутати "Євросолідарності" й "Свободи" 24 листопада, не очікуючи колег і рішення ЦВК щодо виборів міського голови, провели першу сесію нової міської ради. Обраний міським головою Андрій Садовий підкреслив, що внаслідок таких дій у місті невизначена ситуація з місцевим самоврядуванням.

Крім того, новообрані депутати порушили традицію міста, коли першим брав слово капелан, а присягу зачитує найстарший депутат міської ради. Про це Андрій Садовий заявив під час свого брифінгу, який опублікував у фейсбуці.

До слова Це продовження виборчої кампанії, – Садовий про скандальне рішення ТВК

Він підкреслив, що нині, коли депутати складали присягу, сесійна зала ще навіть не була готова. Адже її готуватимуть лише до 3 грудня, коли спершу й мала бути присяга нової міськради.

Оце забігли, проголосували самі за себе. Щоб ви розуміли, депутатам з інших фракцій ніхто не дзвонив, не запрошував. Комісія фактично працює в інтересах одного бізнес-формування КК: Козловського – Кривецького. Цікавий період життя нашого міста,

– підкреслив Андрій Садовий.

Він також висловив сподівання, що виборча комісія продовжить роботу з публікування результатів виборів, аби можна було нормально продовжувати роботу в місті.

"Фактично, від сьогоднішнього дня є незрозумілою ситуацію з повноваженнями. Адже від сьогоднішнього дня сесія, яка відбулася, припиняє повноваження чинного міського голови. Нової сесії ще немає. Зараз наші правники це все будуть вивчати", – розповів Садовий, який фактично кілька днів не буде мером – до оголошення остаточних результатів виборів і складання нової присяги.

Політик підкреслив, що такий казус трапився вперше в історії міста Львова. Мовляв, імовірно ініціатори цього просто хотіли показати, "хто в хаті господар", чим фактично нівелювали вибір громади.

Це просто глупо. Я маю повагу до здорового глузду й хочу запевнити львів'ян, що буду працювати виключно в межах закону, поважати його. Усі люди, які його порушують, понесуть покарання,

– запевнив кандидат у мери Львова.

Що трапилося у Львові