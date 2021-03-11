Депутати Львівської міськради закликають президента Володимира Зеленського та голову Верховної Ради Дмитра Разумкова заборонити діяльність проросійських партій ОПЗЖ та "Партія Шарія". На думку народних обранців, вони сприяють розколу українського суспільства.

Звернення до Зеленського та Разумкова щодо заборони ОПЗЖ та "Партії Шарія" 11 березня підтримав 51 депутат. Народні обранці вважають, що ці проросійські партії повинна чекати така ж доля, як і "Комуністичну партію" та "Партію регіонів", які заборонили у 2014 році.

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Львівські депутати вимагають заборони ОПЗЖ та "Партію Шарія"

У своєму зверненні депутати Львівської міськради зазначили, що 2 проросійські політсили – ОПЗЖ та "Партію Шарія" – потрібно заборонити, за прикладом "Комуністичної партії" і "Партії регіонів".

На думку народних обранців, члени цих партій своєю діяльністю заграють з країною-агресором. Також вони відверто маніпулюють нормами моралі, питанням мови та дружбою з Росією. Усі ці дії сприяють розколу українського суспільства.

За проросійськими політиками завжди йдуть російські танки. Щоб не допустити цього, нам необхідно вже сьогодні заборонити діяльність рупорів Кремля,

– зазначили депутати ЛМР.

Депутати додали, що сьогодні є шанс успішно завершити цю боротьбу. Тому вони просять Зеленського та Разумкова підготувати та ухвалити законопроєкт, відповідні регуляторні акти, які б заборонили діяльність ОПЗЖ та "Партії Шарія", адже вони "відстоюють та активно просувають інтереси російського агресора"

"Україна змушена протистояти гібридній війні з російським впливом. Крім боротьби, що ведеться за суверенітет на східних кордонах, є й внутрішній ворог, який розхитує ситуацію та підточує основи державотворення", – додали у зверненні.

Народні обранці також зазначили, що, заборонивши ОПЗЖ та "Партію Шарія", Україна й нардепи продемонструють свою непохитну позицію й підтвердять, що засуджують діяльність представників російського агресора.

Зверніть увагу! Депутати Івано-Франківської, Чернівецької та Кам’янець-Подільської міськрад також звернулись до Зеленського з проханням заборонити в Україні ОПЗЖ і "Партію Шарія".