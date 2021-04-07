У Львові депутатку від "ЄС" оштрафували за безквитковий проїзд у тролейбусі

Контролери ЛКП "Львівелектротранс" 6 квітня оштрафували за безквитковий проїзд депутатку Львівської міської ради від "Європейської солідарності" Ольгу Посипанко. Вона намагалась уникнути штрафу, тож під час розмови з контролерами наголошувала на своїх зв'язках у мерії.

Депутатка намагалась купити квиток під час перевірки. Проте не встигла цього зробити – контролери виписали їй штраф.

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Депутатку ЛМР оштрафували за безквитковий проїзд

Інцидент трапився 6 квітня у тролейбусі №29, що курсує від аеропорту до Львівського національного університету. Посипанко їхала без квитка. Коли у тролейбус зайшли контролери, вона спробувала оплатити проїзд. Однак контролери оштрафували її на 140 гривень.

Бригадир контролерів відділу контролю ЛКП "Львівелектротранс" Андрій Фок розповів, що інцидент трапився близько 15:30.

Контролери виявили пасажирку, яка намагалася придбати проїзний квиток під час перевірки, пояснюючи це тим, що розмовляла телефоном і не мала змоги придбати квиток раніше,

– зазначив Фок

Чоловік додав, що під час контролю депутатка поводилась "дещо зверхньо", посилаючись на різні знайомства з посадовцями мерії. Своє посвідчення Посипанко показувала контролерам нечітко. Вони вже потім по фото встановили, що це дійсно була депутатка міської ради.

На фото, яке зробили під час контролю, Посипанко перебувала у тролейбусі з опущеною на підборіддя маскою, що заборонено чинними протиепідемічними обмеженнями.

Депутатка не заперечила своєї спробу безквиткового проїзду у тролейбусі. Проте коментувати цей інцидент відмовилась.

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Що відомо про Ольгу Посипанко

41-річна Ольга Посипанко є депутаткою Львівської міськради уже 2 каденцію поспіль.

У 2015 – 2020 роках вона входила до фракції "Самопоміч". Проте за пів року до виборів депутатка покинула фракцію разом з іншими 4 колегами.

На місцеві вибори 2020 року Посипанко балотувалася від "Європейської солідарності".

Вона входить до складу депутатської комісії фінансів та планування бюджету.

З 2008 року Посипанко працює начальницею одного з відділів департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міськради.

Наразі депутатка перебуває у декретній відпустці.