У Львові дитина випала з вікна багатоповерхівки: фото

Інцидент трапився о 17:00 у мікрорайоні Рясне на вулиці Шевченка. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини нещасного випадку.

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Дитина випала з вікна 3 поверху

  • Патрульні отримали виклик про нещасний випадок на вулиці Шевченка. Там з вікна житлового будинку випала 10-річна дівчинка.
  • Не гаючи часу, на місце виклику виїхали правоохоронці.
  • Вони забезпечили безперешкодний проїзд карети швидкої у двір будинку.
  • Опісля патрульні та медики донесли дитину до швидкої та супроводили її до медзакладу.
  • За інформацією ZAXID.NET, дитина отримала травму хребта.
  • Поки невідомо, де були батьки дівчинки, коли трапився нещасний випадок. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини інциденту.
  • Заступник головного лікаря міської дитячої клінічної лікарні Львова Федір Осим розповів, дитина, ймовірно, отримала перелом хребця поперекового відділу хребта. Дівчинці повинні ще провести дообстеження.
  • За інформацією правоохоронців, матері постраждалої 32 роки, а батькові – 38 років. Також у них є ще одна дитина 2014 року народження.

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Дівчинка випала з вікна 3 поверху / Фото Патрульної поліції Львівщини