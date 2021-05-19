У Львові дитина випала з вікна багатоповерхівки: фото

У Львові 18 травня з вікна 3 поверху випала 10-річна дівчинка. На щастя, дитина вижила. Проте у неї є підозра на перелом хребця.
Інцидент трапився о 17:00 у мікрорайоні Рясне на вулиці Шевченка. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини нещасного випадку.
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Дитина випала з вікна 3 поверху
- Патрульні отримали виклик про нещасний випадок на вулиці Шевченка. Там з вікна житлового будинку випала 10-річна дівчинка.
- Не гаючи часу, на місце виклику виїхали правоохоронці.
- Вони забезпечили безперешкодний проїзд карети швидкої у двір будинку.
- Опісля патрульні та медики донесли дитину до швидкої та супроводили її до медзакладу.
- За інформацією ZAXID.NET, дитина отримала травму хребта.
- Поки невідомо, де були батьки дівчинки, коли трапився нещасний випадок. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини інциденту.
- Заступник головного лікаря міської дитячої клінічної лікарні Львова Федір Осим розповів, дитина, ймовірно, отримала перелом хребця поперекового відділу хребта. Дівчинці повинні ще провести дообстеження.
- За інформацією правоохоронців, матері потерпілої – 32 роки, а батькові – 38 років. Також у них є ще одна дитина 2014 року народження.
Дівчинка випала з вікна 3 поверху / Фото Патрульної поліції Львівщини