У Львові дитина випала з вікна багатоповерхівки: фото

19 травня 2021 , 07:51
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Джерело:

Патрульна поліція Львівщини

У Львові 18 травня з вікна 3 поверху випала 10-річна дівчинка. На щастя, дитина вижила. Проте у неї є підозра на перелом хребця.

Інцидент трапився о 17:00 у мікрорайоні Рясне на вулиці Шевченка. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини нещасного випадку.

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Дитина випала з вікна 3 поверху

  • Патрульні отримали виклик про нещасний випадок на вулиці Шевченка. Там з вікна житлового будинку випала 10-річна дівчинка.
  • Не гаючи часу, на місце виклику виїхали правоохоронці.
  • Вони забезпечили безперешкодний проїзд карети швидкої у двір будинку.
  • Опісля патрульні та медики донесли дитину до швидкої та супроводили її до медзакладу.
  • За інформацією ZAXID.NET, дитина отримала травму хребта.
  • Поки невідомо, де були батьки дівчинки, коли трапився нещасний випадок. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини інциденту.
  • Заступник головного лікаря міської дитячої клінічної лікарні Львова Федір Осим розповів, дитина, ймовірно, отримала перелом хребця поперекового відділу хребта. Дівчинці повинні ще провести дообстеження.
  • За інформацією правоохоронців, матері потерпілої – 32 роки, а батькові – 38 років. Також у них є ще одна дитина 2014 року народження.


Дівчинка випала з вікна 3 поверху / Фото Патрульної поліції Львівщини

Зверніть увагу! У Львові 10 травня 2-річна дівчинка випала з вікна квартири на 8 поверсі. Дитина отримала травми, які були несумісними з життям, й загинула на місці. Правоохоронці затримали її матір, яка у той час спала п'яною. Поліцейські приходили до жінки за 2 місяці до трагедії, яка тоді також була в нетверезому стані. Проте вони не повідомили про цей випадок соцслужби.
Автор: Ольга Котів