У Львові до кінця року перекриють ще одну частину вулиці Бандери: схема об'їзду

У Львові триває реконструкція вулиці Степана Бандери. Тож з 28 травня там перекриють ще одну ділянку дороги – від вулиці Антоновича до Героїв УПА.

Ще одну ділянку вулиці Бандери перекрили о 8:00. Реконструкція триватиме до кінця 2021 року.

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У Львові перекрили ще одну ділянку вулиці Бандери

У департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР розповіли, що 28 травня о 8:00 перекрили ділянку вулиці Степана Бандери від вулиці Героїв УПА до Антоновича. Рух планують відновити о 20:00 31 грудня.

Проте у департаменті зазначили, що перекриття ділянки не спричинить змін у русі транспорту вилицями Антоновича і Героїв УПА. Об'їзд дороги відбуватиметься відповідно до затвердженої схеми. Роботи проводить ТзОВ "Онур" на замовлення ЛКП "Львівавтодор".



Схема об'їзду ділянки дороги від вулиці Героїв УПА до Антоновича / Фото ЛМР

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