У Львові до кінця року перекриють ще одну частину вулиці Бандери: схема об'їзду

У Львові триває реконструкція вулиці Степана Бандери. Тож з 28 травня там перекриють ще одну ділянку дороги – від вулиці Антоновича до Героїв УПА.
Ще одну ділянку вулиці Бандери перекрили о 8:00. Реконструкція триватиме до кінця 2021 року.
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У Львові перекрили ще одну ділянку вулиці Бандери
У департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР розповіли, що 28 травня о 8:00 перекрили ділянку вулиці Степана Бандери від вулиці Героїв УПА до Антоновича. Рух планують відновити о 20:00 31 грудня.
Проте у департаменті зазначили, що перекриття ділянки не спричинить змін у русі транспорту вилицями Антоновича і Героїв УПА. Об'їзд дороги відбуватиметься відповідно до затвердженої схеми. Роботи проводить ТзОВ "Онур" на замовлення ЛКП "Львівавтодор".
Схема об'їзду ділянки дороги від вулиці Героїв УПА до Антоновича / Фото ЛМР
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Коротко про ремонт вулиці Бандери
- На вулиці Степана Бандери у Львові, зокрема на ділянці від вулиці Городоцької до Героїв УПА, 24 березня розпочали ремонт. Її планують відкрити для проїзду у липні.
- За проєктом, на вулиці Бандери відреконструюють усі інженерні мережі й облаштують нові колії та контактну мережу трамваю.
- Також тут замінять вуличне освітлення, облаштують з обох боків дороги велосипедні смуги, паркувальні кишеньки для машин швидкої допомоги, аварійних служб та тимчасової стоянки машин мешканців будинків.
- Після ремонту вулиця Бандери стане інклюзивною. Тут будуть понижені тротуари, а усі пішохідні зони стануть придатними для пересування маломобільних груп населення.
- Після реконструкції на вулиці встановлять 7 зупинок громадського транспорту та 4 світлофори.
- Проєкт передбачає, що тривалість будівництва дороги становитиме 9 місяців.
- Загальна вартість виконання робіт становить 209,49 мільйона гривень