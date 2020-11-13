Торговий центр Forum Lviv на вулиці Під Дубом планують добудувати. У новому приміщенні відкриють кінотеатр Multiplex з двома залами та магазини.

Нове приміщення площею 5 тисяч квадратних метрів добудують зі сторони вулиці Джерельної. Таке рішення 13 листопада погодив виконком Львівської міськради, повідомляє 24 канал.

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Що буде у добудованому приміщенні Forum Lviv

Власником ТРЦ Forum Lviv є компанія "Мульти Весте Україна". Невдовзі розпочнеться реалізація другої черги будівництва торгового центру. Тут планують побудувати нове приміщення зі сторони вулиці Джерельної загальною площею 5 тисяч квадратних метрів. Висота нового приміщення не перевищуватиме 29 метрів.

Керівник управління архітектури та урбаністики ЛМР Антон Коломєйцев розповів, що у новому приміщенні торгового центру планують відкрити кінотеатр Multiplex. За проєктом, там також будуть торгові площі та відпочинкова зона.

Виконком Львівської міськради також зобов'язав забудовника долучитись до розвитку транспортної інфраструктури довкола торгового центру Forum Lviv.

Цікаво! ТРЦ Forum Lviv на вулиці Під Дубом відкрили у 2015 році. Площа триповерхового торгового центру становить 70 тисяч квадратних метрів.



Невдовзі почнеться 2 етап будівництва Forum Lviv / Фото "ВР-Груп"



До ТРЦ Forum Lviv добудують приміщення площею 50 тисяч квадратних метрів / Фото "ВР-Груп"