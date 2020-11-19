Львівська мерія планує додатково реалізувати 10 проєктів Громадського бюджету, які не стали переможцями. Гроші виділять на медичні та освітні проєкти.

Львів профінансує ще 10 проєктів Громадського бюджету, які набрали багато голосів, але не перемогли. На їх реалізацію виділять додаткові кошти з міського бюджету на 2021 рік. Про це у фейсбуці заявив мер Львова Андрій Садовий.

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Несподіванка від мерії для проєктів Громадського бюджету

Обіцяна несподіванка для проєктів Громадського бюджету, які не дотягнули до перемоги, але набрали багато голосів. Ми з командою проаналізували їх і вирішили запропонувати виділити додаткові кошти у бюджеті на 2021 рік для всіх проєктів, які набрали понад 3 тисяч голосів у категорії "Медицина та Освіта", та понад 1,5 тисячі голосів у категорії "Інші",

– розповів Садовий.

Які проєкти Громадського бюджету додатково профінансують

Капітальний ремонт покриття шкільного подвір’я ліцею №2 та школи №36;

Планета дитячого майбутнього;

Спортивний майданчик Street workout ліцею "Львівський";

Стадіон "Сихів" на території школи №98;

Створення інтерактивного простору для дітей з хірургічними вадами;

Оновлена Погулянка – сучасний та безпечний простір;

Молодіжний центр розвитку;

Мережа спортивного і дитячого дозвілля на вулицях Сяйво, Широка, Планерна, Вигоди;

Буде якісна і безпечна вулиця Франка в селі Зарудці – буде розвиток громади;

Ремонт та реконструкція спортивного залу СШ №1.

Зверніть увагу! У 2020 році за проєкти Громадського бюджету проголосували понад 103 тисячі львів'ян. На проєкти-переможці з міського бюджету виділять 58 мільйонів гривень.