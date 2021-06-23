Інцидент трапився на вулиці Хвильового. Зброю скерували на експертизу.

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Чоловік погрожував патрульним зброєю

  • Ввечері 22 червня патрульні отримали виклик про домашнє насильство.
  • Не гаючи ні хвилини, вони виїхали на місце події.
  • Поліцейські виявили у квартирі співмешканця заявниці.
  • 39-річний львів'янин не реагував вимоги поліцейських і відмовлявся покинути помешкання.
  • Невдовзі чоловік все ж погодився піти.
  • Він зайшов у іншу кімнату та взяв звідти пістолет.
  • Повернувшись, львів'янин навів його на патрульних та сказав: "Тепер ви попали".
  • Поліцейські відреагували миттєво.
  • Вони витягнули свою зброю з кобури й дали порушнику вказівку негайно кинути пістолет і підняти руки догори.
  • Чоловік зробив це і його одразу затримали.


Чоловік скерував на патрульних пістолет / Фото Патрульної поліції Львівщини

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Правоохоронці проводять розслідування

Патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу. Поліцейські вилучили у львів'янина зброю та скерували її на експертне дослідження.

Чоловікові загрожує відповідальність за "погрозу або насильство щодо правоохоронця". Стаття передбачає покарання – до 3 років у в'язниці. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування.


Львів'янину загрожує в'язниця / Фото Патрульної поліції Львівщини