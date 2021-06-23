"Тепер ви попали": у Львові домашній насильник погрожував патрульним пістолетом – фото

У Львові 22 червня під час виклику про домашнє насильство чоловік погрожував патрульним пістолетом. Поліцейські оперативно зреагували й затримали львів'янина.

Інцидент трапився на вулиці Хвильового. Зброю скерували на експертизу.

Зауважте Захистила маму: на Рівненщині 9-річна дівчинка підрізала чоловіка, який "розмахував" кулаками

Чоловік погрожував патрульним зброєю

Ввечері 22 червня патрульні отримали виклик про домашнє насильство.

Не гаючи ні хвилини, вони виїхали на місце події.

Поліцейські виявили у квартирі співмешканця заявниці.

39-річний львів'янин не реагував вимоги поліцейських і відмовлявся покинути помешкання.

Невдовзі чоловік все ж погодився піти.

Він зайшов у іншу кімнату та взяв звідти пістолет.

Повернувшись, львів'янин навів його на патрульних та сказав: "Тепер ви попали".

Поліцейські відреагували миттєво.

Вони витягнули свою зброю з кобури й дали порушнику вказівку негайно кинути пістолет і підняти руки догори.

Чоловік зробив це і його одразу затримали.



Чоловік скерував на патрульних пістолет / Фото Патрульної поліції Львівщини

До теми Була вся в крові: житель Дніпра побив жінку та запхав до авто

Правоохоронці проводять розслідування

Патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу. Поліцейські вилучили у львів'янина зброю та скерували її на експертне дослідження.

Чоловікові загрожує відповідальність за "погрозу або насильство щодо правоохоронця". Стаття передбачає покарання – до 3 років у в'язниці. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування.



Львів'янину загрожує в'язниця / Фото Патрульної поліції Львівщини