"Тепер ви попали": у Львові домашній насильник погрожував патрульним пістолетом – фото

У Львові 22 червня під час виклику про домашнє насильство чоловік погрожував патрульним пістолетом. Поліцейські оперативно зреагували й затримали львів'янина.
Інцидент трапився на вулиці Хвильового. Зброю скерували на експертизу.
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Чоловік погрожував патрульним зброєю
- Ввечері 22 червня патрульні отримали виклик про домашнє насильство.
- Не гаючи ні хвилини, вони виїхали на місце події.
- Поліцейські виявили у квартирі співмешканця заявниці.
- 39-річний львів'янин не реагував вимоги поліцейських і відмовлявся покинути помешкання.
- Невдовзі чоловік все ж погодився піти.
- Він зайшов у іншу кімнату та взяв звідти пістолет.
- Повернувшись, львів'янин навів його на патрульних та сказав: "Тепер ви попали".
- Поліцейські відреагували миттєво.
- Вони витягнули свою зброю з кобури й дали порушнику вказівку негайно кинути пістолет і підняти руки догори.
- Чоловік зробив це і його одразу затримали.
Чоловік скерував на патрульних пістолет / Фото Патрульної поліції Львівщини
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Правоохоронці проводять розслідування
Патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу. Поліцейські вилучили у львів'янина зброю та скерували її на експертне дослідження.
Чоловікові загрожує відповідальність за "погрозу або насильство щодо правоохоронця". Стаття передбачає покарання – до 3 років у в'язниці. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування.
Львів'янину загрожує в'язниця / Фото Патрульної поліції Львівщини