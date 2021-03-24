Міська влада планує підтримувати львівських підприємців у період карантину. Зокрема рестораторів звільнили від плати за літні майданчики.

З 25 березня Львівщина опиниться у червоній зоні. Через обмеження, які діятимуть в області, підприємці можуть зазнати збитків.

Актуально Львів у червоній зоні: які обмеження діятимуть у місті

Львівських рестораторів звільнять від плати за літні майданчики

Директорка департаменту економічного розвитку Ірина Кулинич розповіла, що у Львові провели зустрічі з підприємцями та асоціаціями підприємців міста. Отож, львівських рестораторів вирішили звільнити від плати за оренду літніх майданчиків. Пільги діятимуть з 1 до 30 квітня 2020 року.

Також пропонуємо звернутись до Кабміну, Верховної Ради, щоб внесли зміни у Податковий кодекс і дозволили нам надати пільги для підприємців, які є платниками єдиного податку II групи,

– додала Кулинич.

Міський голова Львова Андрій Садовий розповів, що 23 березня під час спільної наради з прем'єр-міністром, у Кабміні заявили, що держава буде виплачувати по 8 тисяч гривень підприємцям, які перебувають у червоній зоні й вимушені не працювати.

"Також була рекомендація, що якщо міста можуть додати до рівня середньої зарплати, то можуть. Ми це питання будемо окремо проговорювати", – додав мер.

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Орендодавців просять надати підприємцям пільги

Міська влада також звернулась до львівських орендодавців з проханням надати підприємцям пільги.

"Також ми пропонуємо звернутись до усіх власників приміщень, які здаються в оренду, щоб вони пішли на зустріч тим підприємцям, які не можуть працювати, і надали пільги з оренди. Це стосується орендарів приватної форми власності", – зазначила Кулинич.

Зверніть увагу! Раніше міська влада посилила карантинні обмеження у Львові. В місті заборонили роботу ресторанів, кафе, ТРЦ та непродовольчих магазинів. Заклади харчування до 4 квітня можуть працювати лише на виніс або на доставку.



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