У Львові допомагатимуть підприємцям під час карантину: мерія прийняла низку рішень
Міська влада планує підтримувати львівських підприємців у період карантину. Зокрема рестораторів звільнили від плати за літні майданчики.
Джерело:Львівська міськрада
З 25 березня Львівщина опиниться у червоній зоні. Через обмеження, які діятимуть в області, підприємці можуть зазнати збитків.
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Львівських рестораторів звільнять від плати за літні майданчики
Директорка департаменту економічного розвитку Ірина Кулинич розповіла, що у Львові провели зустрічі з підприємцями та асоціаціями підприємців міста. Отож, львівських рестораторів вирішили звільнити від плати за оренду літніх майданчиків. Пільги діятимуть з 1 до 30 квітня 2020 року.
Також пропонуємо звернутись до Кабміну, Верховної Ради, щоб внесли зміни у Податковий кодекс і дозволили нам надати пільги для підприємців, які є платниками єдиного податку II групи,
– додала Кулинич.
Міський голова Львова Андрій Садовий розповів, що 23 березня під час спільної наради з прем'єр-міністром, у Кабміні заявили, що держава буде виплачувати по 8 тисяч гривень підприємцям, які перебувають у червоній зоні й вимушені не працювати.
"Також була рекомендація, що якщо міста можуть додати до рівня середньої зарплати, то можуть. Ми це питання будемо окремо проговорювати", – додав мер.
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Орендодавців просять надати підприємцям пільги
Міська влада також звернулась до львівських орендодавців з проханням надати підприємцям пільги.
"Також ми пропонуємо звернутись до усіх власників приміщень, які здаються в оренду, щоб вони пішли на зустріч тим підприємцям, які не можуть працювати, і надали пільги з оренди. Це стосується орендарів приватної форми власності", – зазначила Кулинич.
Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу
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